Teder ütles ERR-ile, et tema jaoks on erakondadele annetamine hea tava ja praegune valitsus on raskel ajal teinud tublit tööd. "Printsiip on selge, et kuna mina töötan välisturgudel, siis ma püüan toetada erakondi, mis toetavad Eesti asja arendamist välismaal," lisas ta.

Eelmisel aastal annetas Teder Keskerakonnale 50 000 eurot, varasemalt on ta annetanud ka teistele erakondadele.

Teder märkis, et välisturgudega tegelevad peaminister, välisminister, majandusminister ja rahandusminister, kelle töö on Eesti ettevõtetele välismaal abiks olnud. "Kui võtame välisiministri, siis Reinsalu ajal on selles suhtes tehtud tublit tööd. On toimunud suuna võtmine, et välismaal peavad saatkonnad tegelema ettevõtete toetamisega."

"Mulle tundub, et see on väga positiivne, et saatkondadesse on tekkinud inimesed, kelle kohustus on tegeleda ettevõtlusega ja et eksport läheks käima," sõnas Teder, kelle hinnangul on positiivne, et selle ülesande on enda peale võtnud just välisministeerium, mitte majandusministeerium.

"Kindlasti on olnud tublid EKRE ministrid, tubli on olnud ettevõtluse areng," lisas ta.

Laenu seostamisega Porto Francoga Teder ei nõustu

Valitsus otsustas tänavu septembris anda Tederi poja arendatavale Porto Francole 39,4 miljonit eurot laenu. Mõni päev peale seda annetas Teder Keskerakonnale 30 000 eurot.

Ettevõtja sõnul ei ole need omavahel seotud sündmused ning laen ei ole riigipoolne annetus, vaid kohustus, mis tuleb tagasi maksta.

"Ma lihtsalt ütleks seda, et laen on kohustus. Sai laenu, tähendab, et võttis kohustuse. Kui keegi võttis endale kohustuse on tore, et ettevõtjaid toetatakse sellel ajal, aga eks nad peavad kõik selle tagasi maksma, pigem riik selle pealt teenib," ütles Teder.

"Mis puudutab seda teemat ajakirjanduses, siis palju on ettevõtteid, mis on laenu saanud. Öelda, et muidu sealt laenu ei saa, kui ei anneta, see on jabur," märkis ta.

"Autoralli oli minu noorus."

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles teisipäeval, et kuna annetused erakondadele on teravdatud tähelepanu all, võttis ta pärast Tederi annetuste laekumist temaga ühendust ja Tederi kinnitusel oli suurannetuse ajendiks valitsuse toetus Rally Estoniale.

Teder kinnitas, et valitsuse otsus rallit koroonakriisist hoolimata korraldada on üks faktoritest, miks ta otsustas erakonda toetada.

"Autoralli oli minu noorus ja lapsepõlv ja on üllatav, et nad sellisel keerulisel ajal võtsid olulise riski," sõnas Teder.

Samuti kiitis Teder valitsust, et ralli korraldamisel ei kartnud erakonnad nakkuskolde tekkimisel kaotada järgmise aasta kohalikel valimistel hääli. "See oli tubli, julge otsus. Rahvas sai sellest – kellele ralli meeldib- toreda suure emotsionaalse laengu," lisas ta.

"Paljud sellised asjad ikkagi juhtuvad tänu EKRE-le, nad ongi tublid olnud, neil puudub see poliitiline ohutunne, see ei ole neil nii arenenud," märkis Teder.

Ettevõtja plaanib erakondi toetada ka edaspidi. "Kes siis peab poliitikuid toetama, ettevõtjad ikkagi. Mingisugused rahad on, mida maksab rahvas, riik, aga suurte organisatsioonide ülalpidamiseks ma ettevõtjana saan aru, et pidada üleval 10 000 liikmega organisatsiooni selle raha eest, miea riik maksab on keeruline," rääkis ta.