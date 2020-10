Sel nädalal selgusid erakondade kolmanda kvartali annetused, millest tuli välja, et ettevõtja Hillar Teder annetas Keskerakonnale 60 000 eurot. Seejuures tegi ta annetuse kahes võrdses osas - ühe juuli alguses ja teise septembri alguses. Teise annetuse tegi Teder pärast seda, kui valitsus oli kiitnud heaks 39,4 miljoni euro suuruse laenu andmise Hillar Tederi poja Rauno Tederi juhitud Porto Francole. Keskerakond on kinnitanud, et annetused ja laen ei ole omavahel seotud.

Karnau ütles saates, et mingit tõestust ei ole, et laen ja annetus on seotud, küll aga saab Keskerakonnale ette heita poliitilise kultuuri rikkumist.

"Teatavasti Edgar Savisaare ajal oli see juba niivõrd tavaline, et sellele ei pööranud enam keegi tähelepanu, ilmselt jutusaadetes isegi ei räägitud sellest enam, sest see oli Keskerakonna poliitika üks osa. Nüüd Jüri Ratase ajal see sama probleem jätkub," ütles ta.

"Mis probleem on sellega? Esimene probleem on see, et nad on ära rikkunud Eesti poliitilise kultuuri. Nad on teinud tühiseks igasugused eetilised normid sellele, kuidas erakondi rahastatakse. Just äsja oli skandaal, mis on seotud Hipodroomi kvartaliga, kus kanti üle 50 000 eurot. Kuude kaupa peaministri ja haridusminister Mailis Repsi suu läbi mängiti lihtsalt tuima ja räägiti avalikkusele igasuguseid rumalusi selle raha kohta. Lõpuks oldi sunnitud see tagasi maksma," rääkis ta.

"Siis nüüd tuleb uus summa isikult, kes on - ta ei ole formaalselt süüdi mõistetud -süüdi tunnistanud ennast selles, et ta on Keskerakonda tahtnud varjatult rahastada. Määritud mainega isikult annetuse vastuvõtmine ju tegelikult määrib kogu peaministripartei maine. Ta tegelikult ju võtab raha vastu inimeselt, kes on peaaegu kriminaalkurjategija. Ainuüksi juba see samm, et Keskerakond ei saa aru, et see on probleem, et poliitika peab olema puhas, et poliitika rahastajad peavad olema puhta mainega," lisas ta.

Harry Tuul märkis, et sellest pole aru saanud ka teised erakonnad, sest Tederilt on annetusi saanud mitu parteid.

"Kui me suvel veel rääkisime Jana-Helen Juhaste ja Martin Künnapi juhtumist, siis seal sai tõesti väita seda, et see oli rumalus, et võib-olla Martin Künnap tahtis midagi saavutada, ei osanud, maksis kuhugi, midagi jäi kuskil läbi rääkimata, nad ei ole regulaarsed annetajad, siis Hillar Tederi puhul ju seda ei saa väita ja need suhted Keskerakonnaga on ju olemas, neid ei saa eitada, et neil ei ole sooje suhteid. Pildil on nagu midagi valesti ja seda ei ole veenvalt ära seletatud," kommenteeris ta.

"Hillar Teder on ka siin andnud erinevaid versioone - küll ta on toetanud valitsuse head poliitikat, küll ta on toetanud Rally Estoniat. Aga teades Hillar Tederit, ta ongi natukene naljamees," lisas Tuul.

Harry Tuul märkis, et head muljet niisugune annetus ei jäta. "Ainult halva mulje," lisas ta.

Karnau: Helme sõnavõtu tõttu võib EKRE soovitud referendum ära jääda

Saatejuhid puudutasid ka reedel avaldatatud siseminister Mart Helme (EKRE) intervjuud Deutsche Wellele, milles ta ütleb, et suhtub geidesse ebasõbralikult ning mis pani opositsiooni nõudma tema ametist lahkumist.

Karnau kommenteeris, et suure tõenäosusega jääb Mart Helme ministriametisse.

Otsene poliitiline tagajärg võib tema hinnangul olla see, et EKRE soovitud referendum abielu mõiste kohta võib ära jääda, kuna ei Keskerakond ega ka Isamaa ei vaata väga hea pilguga sellele koalitsioonilepingusse saanud punktile.

"Üks võimalik variant on see, et Ratas kasutab EKRE enda võttest selili olemist selleks, et suruda EKRE-t selle poole, et referendumit sellisel kujul ei tuleks. Mis see lahendus saab olema, on hetkel keeruline öelda, aga ilmselt valitsus püsib hoolimata sellest, et valitsuse ühe osapoole juhtfiguur on taaskord sõnaselgelt väljendanud seda, et tegemist on homofoobi ja Euroopa liidu vastasena," rääkis Karnau.

Tuul tõi välja, et peaminister ei vabandanud seekord, vaid taunis Helme sõnavõttu.

"Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder esines soovitusega mitte tähele panna neid sõnavõtte ja andis selle märguande, millega tuleb ilmselt nõustuda, et seda valitsust Mart Helme sõnavõtud küll ei lammuta, olgu nad nii alandavad, nõmedad, halvustavad kui tahes," lisas ta.