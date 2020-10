"Ma arvan, et selliseid meelevaldsed järeldused, et kui keegi teeb annetuse, siis kindlasti peab mingi otsus olema konkreetselt seotud antud annetajaga, nagu teie seote ära Eesti ettevõtja Hillar Tederi ja, ma saan aru, Porto Franco otsuse, mis on tulnud läbi KredExi," ütles Ratas riigikogu infotunnis vastuseks Kaja Kallase (RE) küsimusele.

Ratase sõnul käivad kõik 10 miljonit eurot ületavad Kredexi laenud ja toetused valitsuse laualt läbi ja nende osas teeb ettevalmistustöö ära siiski Kredex oma spetsialistidega.

"Minul ei ole mitte ühtegi infot ja selle on lükanud ümber ka nii ettevõtja kui ka Keskerakonna peasekretär, et neid kahte asja, mida teie soovite meelevaldselt kokku panna, et seal ei ole mingit seost. Mõlemad, nii Mihhail Korb kui ka Hillar Teder on selle lükanud ümber. Minul pole mitte mingisugust teadmist, et antud ettevõtja võinuks teha toetuse MTÜ-le Eesti Keskerakond, mis on seotud siis selle Porto Franco otsusega. Ei, sellist seost ei ole," ütles Ratas infotunnis.

Peaministri sõnul annab erakonna peasekretär teatud regulaarsusega erakonna juhatusele teada, kuid Ratas ei tea, mis kuupäeval ta annetusest teadlikuks sai. "Ja hoolimata sellest, kas see kuupäev on enne valitsuse otsust Porto Franco osas või peale seda, see ei mängi antud küsimuses mitte mingisugust rolli."

Ratas juhtis Reformierakonna kriitika osas tähelepanu, et Teder on varasemalt teinud annetusi Reformierakonnale, viimase kaheksa aasta jooksul üle 650 000 euro. Tema sõnul lõhub annetuse seostamine Porto Franco arendusega ettevõtja ja Eesti ettevõtluse mainet.