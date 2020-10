Ettevõtja Hillar Teder toetas kolmandas kvartalis Keskerakonda 60 000 euroga. Kriitikud seostavad annetust tema poja juhitavale Porto Franco arendusele tugilaenu andmisega.

Tederi sõnul on ta erinevatele erakondadele annetanud kaheksa aastat ning jälginud seda tehes pigem, kas erakonnad panustavad ettevõtluse arendusse.

Peaminister Jüri Ratas leiab, et Hillar Tederi Keskerakonnale tehtud suurannetuse seostamine laenu andmisega Porto Francole on meelevaldne.

"Mul ei ole parteidele annetamise printsiip läbi aastaste muutunud. Minu annetused on alati olnud suunatud Eesti asja ajamisele välismaal. Nimetame siis seda Eesti ekspordiks, Eesti ettevõtluse arendamiseks," selgitas Teder ERR-ile.

Ta lisas, et annetas ka detsembris Keskerakonnale 50 000 eurot ja see ei saa ju olla seotud Porto Francole koroonakriisis laenu andmisega. Ehk tema sõnul on annetuste seostamine KredExist laenu saamisega meelevaldne.

"Kui on saanud kümned ja sajad ettevõtjad, siis peaks vaatama, kas need kümned ja sajad ettevõtjad, kes on annetanud, on samad, kes laenu said. Ja kui ei ole, siis järelikult seal seost ei ole," ütles Teder.

Opositsiooni kuuluva Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et Tederi annetusi ja Porto Franco laenuotsust aegreale asetades näeb see väga halb välja.

"See näeb välja nii, justkui oleks ettemaks, otsus ja siis täitmise eest tasu. /.../ See näeb igal juhul väga korruptsiooni moodi välja. See igal juhul ei näe hea välja. Näeb välja nii, justkui oleks mõjuvõimuga kaubeldud," kommenteeris Kallas.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) juhtiv Liisa Oviir ütles, et nemad jälgivad annetuste puhul kitsalt erakonnaseaduses sätestatut. Seal on öeldud, et vabatahtliku annetuse võib erakonnale omavahendite arvelt teha füüsiline isik. Oviir tõdes, et Tederi näol on tegemist jõuka ettevõtjaga, kes eeldatavalt isiklike vahendite arvelt annetuse tegi.

"Kui sellest aegreast võiks välja lugeda midagi muud, siis see on eelkõige ikka õiguskaitseorganite küsimus. /.../ Hinnangu, kas see näeb välja aus ja õiglane, sellele saab anda ka valija ühel hetkel valimiskasti juures," rääkis Oviir.

Teder oli osaline ka niinimetatud Savisaare protsessis, kus tunnistas, et 2015. aastal rahastas varjatult Keskerakonda, et saada Edgar Savisaare juhitud Tallinna linnavalitsuselt endale soodsat otsust. Menetlus tema suhtes lõpetati oportuniteediga. Ta pidi riigi tuludesse kandma 200 000 eurot sunniraha.