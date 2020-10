Keskerakonnale kolmandas kvartalis 60 000 euro suuruse annetuse teinud ja selle eest kriitikat saanud ettevõtja Hillar Teder on alates 2013. aastast teinud annetusi neljale erakonnale kogusummas 1 109 000 eurot.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) andmebaasi järgi on Teder enim annetanud Reformierakonnale - kokku 651 000 eurot. Tõsi, suuremad Reformierakonnale tehtud annetused on jäänud aastatesse 2013-2015, mil Teder annetas kahel korral 250 000 eurot ja korra 130 000 eurot. Neil aastatel kandis Reformierakond peaministrivastutust.

2016. ja 2017. aastal Teder Reformierakonnale ei annetanud. Uuesti tegi ta seda 2018. aastal, kui toetas Reformierakonda 15 000 euroga. Mullu toetas ta parteid 6000 euroga, kuid tänavu pole annetust teinud.

Suuruselt teise summa on saanud Tederilt erakond Isamaa ja seda kogusummas 308 000 eurot. Suurim summa tuli 2013. aastal - 103 000 eurot. Mullu toetas Teder Isamaad 50 000 euro ja tänavu 30 000 euroga.

Keskerakonda on Teder toetanud kokku 110 000 euroga, millest 50 000 eurot andis ta erakonnale eelmisel ja 60 000 eurot sel aastal.

Teder on toetanud ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kokku 40 000 euroga. 2014. aastal annetas ta 20 000 eurot, 2015. aastal 15 000 eurot ning 2018. aastal 5000 eurot.

Kui võtta alates 2013. aastast tehtud annetuste kõrvale see, kes olid neil aegadel võimul, on Tederi annetused läinud esmajoones võimu- ja peaministriparteidele. Tederi annetatud 1,109 miljonit on ka suurem summa, kui näiteks ettevõtja Urmas Sõõrumaa poolt samal perioodil erakondadele annetatud 989 500 eurot.

Ettevõtja Hillar Teder toetas kolmandas kvartalis Keskerakonda 60 000 euroga, mida seostati tema poja juhitavale Porto Franco arendusele tugilaenu andmisega. Tederi sõnul on ta erinevatele erakondadele annetanud kaheksa aastat ning Keskerakonda otsustas ta toetada valitsuse julgete otsuste tõttu.