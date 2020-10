Kristina Kallas: oleme juba praegu valmis olema valitsuses

Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et erakond on järgmise valitsuse moodustajate hulgas. Selle tagab tema sõnul Eesti 200 saamine riigikokku. Peaministriparteina valitsuse moodustamiseks parteil veel kogemust napib, nentis ta.

Kuigi Kallas ütles laupäeval peetud erakonna üldkogul, et järgmise valitsuse moodustab Eesti 200, täpsustas ta veidi oma mõtet. "Meil ei ole mitte mingisugust põhjust kahelda, et ma saaks sellega hakkama. Meie oleme osa sellest koalitsioonist, mis moodustab valitsuse."

Kallas rääkis, et selleks, et olla valitsuse moodustajate hulgas, peab Eesti 200 saama riigikokku. Ta kinnitas, et partei on juba praegu valmis olema järgmises valitsuses.

"Ideaalmaailmas sooviks muidugi ise valitsust teha ja olla ise peaminister. Aga meil ei ole piisavalt poliitilist kogemust. Valitsemiskogemust on vaja ja me oleme valmis seda kogemust saama," lausus Kallas.

Kallas kinnitas, et Eesti 200 võib moodustada valitsuse kõigiga, ent teatud reservatsioonid on neil EKRE suhtes. "Tänase valitsuse kogemus näitab, et EKRE-ga koos valitsemine on praktiliselt võimatu. EKRE keskendub ainult võimul püsimisele ja võimu nautimisele," ütles Kallas.

"Tooge mulle üks näide, millised on EKRE valijate huvid, mille eest on EKRE seisnud," lisas ta.

Kallas rääkis, et Eestis on üks probleem, et valitsused moodustatakse liiga kiirustades, sama probleem puudutab tema sõnul ka praegust valitsust.

Praeguse valitsuse probleem on Kallase sõnul ka see, et keskendutakse liiga palju oleviku probleemidele, millega peaksid tegelema ametnikud. "Riik ei saa jääda seisma tänaste probleemide lõputusse lahendamise puntrasse. Poliitikute asi on juhtida riiki tulevikku poole," sõnas Kallas.

Kriitikat jagus Kallasel ka tänastele opositsioonierakondadele. "Nii Reformierakond kui ka Sotsiaaldemokraadid on oma reformiplaanidega kinni jooksnud. No ei ole seal värskust, ei ole seal jõudu," rääkis Kallas. Tema sõnul suhtumine, et teeme nii nagu siis kui Reformierakond oli võimul, on aegunud.

Saatejuht Toomas Sildam tõi suure ja tulevikkuvaatava idee näitena esile Isamaa pensionoreformi. Kallas ütles selle kohta, et kuna teise pensionisamba kaotamine ei ole hea mõte, siis see ei ole õige idee.

Toomas Sildam usutleb Kristina Kallast Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kallas rääkis, et kuigi Eesti 200 on liberaalne ja globalistlik, teeb erakond kõik otsused ja plaanid siiski asetades esikohale Eesti. "Kõige tähtsam meie jaoks on Eesti ja alles siis tuleb lai maailm. Me tahame pöörata Eesti näoga tuleviku poole," lausus Kallas.

Kallas kommenteeris valitsuse poolt laenu võtmist ja nimetas seda lausa väga heaks otsuseks, aga märkis, et Eesti 200 ei ole nõus, mida selle laenuga tehakse. "Sellega lapitakse eelarve puudujääke. Niimoodi sihitult raha laiali jagamine ei ole hea," ütles Kallas.

Kallas loetles kolm prioriteeti, kuhu Eesti 200 laenuraha suunaks: investeerimine roheenergeetikasse ehk tuulepargid, digiõpe ja personaalmeditsiini väljaarendamine.

Riigieelarve miinusesse laskmist tuleva aasta riigieelarve kontekstis pidas Kallas vältimatuks.

Kallas rääkis, et kui Eesti 200 seisab samasooliste paaride õiguse eest abielluda, siis tähendab see ka lapsendamise õigust.

Põlevkivi rafineerimistehase rajamise jaoks Eesti 200 Kallase sõnul raha andnud ei oleks.

Toomas Sildam küsis Kallaselt ka selle kohta, kas Eesti 200 suudaks Keskerakonnaga kokkuleppele jõuda eesti ja vene laste ühte kooli õppima panemises. Kallase arvates suudab küll.

Rääkides lähenevatest kohalike omavalitsuste valimistest, ütles Kallas, et Eesti 200 paneb oma nimekirjad välja vaid suuremates omavalitsustes.

"On omavalitsusi, kus on väga tugev kohalike aktivistide meeskond, näiteks Kohtla-Järve. Mina ei näe põhjust, miks peaks sinna eraldi tegema Eesti 200 nimekirja. Vaja on moodustada ühine opositsiooniline nimekiri," ütles Kallas. Jõhvis plaanib aga erakond välja minna aga oma nimekirjaga.

Suur võimupööre on võimalik teha Kallase sõnul Narvas. "Mitte kunagi ei ole Narvas võim maas lebanud, nagu ta praegu lebab," lausus ta.