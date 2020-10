Plaan on osake Euroopa Komisjoni lubatud rohepöördest, mille käigus muutub Euroopa Liit aastaks 2050 kliimaneutraalseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti on plaani eesmärk aidata Euroopa majandusel taastuda koroonapandeemiast tulenevast kriisist.

Raha selle jaoks tuleb nii Euroopa Liidu pikaajalisest eelarvest kui ka taasterahastust.

"Esiteks, hoonete renoveerimine on väga tööjõumahukas. See loob üle Euroopa palju töökohti nii materjalitootmises kui ka renoveerimises. Ja teiseks, renoveeritud hooned kasutavad vähem energiat. Praegu Euroopa Liidus 40 protsenti meie energiavajadusest kasutavad hooned. Kui me tahame saavutada oma kliimaeesmärke – nii 2030. aasta kui ka 2050. aasta eesmärke -, siis tuleb kulutusi energiale vähendada. Renoveeritud hooned seda kindlasti teevad," selgitas Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen rõhutas, et rohelepe on komisjoni prioriteet.

"Me teeme ükshaaval vajalikke samme, et jõuda eesmärgini ja tänane renoveerimislaine strateegia on see, mis aitab meil kahandada kasvuhoonegaaside emissioone ja vähendada energiavaesust. See toob endaga kaasa majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku kasu," ütles ta.