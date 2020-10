Eestis on üks kevadel koroonasse nakatunu andnud ka sügisel positiivse proovi

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul tuleb selliseid teateid kogu maailmast.

"Meil on üksikud juhud Eestis ja nüüd üksikuid juhte kirjeldatakse üle maailma ja Euroopas, et see on võimalik. See on ka loogiline, sest kui me vaatame teisi koroonaviiruseid, siis immuunsus kestab teiste koroonaviiruste suhtes kolm kuni kuus kuud. Kui sama loogika peaks kehtima uue koroonaviiruse puhul, siis kui inimene on nakatunud märtsis, siis sellest kuue kuu pärast on ta taas vastuvõtlik viirusele," selgitas Härm "Aktuaalsele kaamerale".

Härma sõnul on loomulik, et viirused muteeruvad ja nii on viiruse geenimaterjali uurides selgunud, et haigus on küll sama, kuid uuesti põdedes on viiruse geenide järjestus muutunud. Näiteks esimest korda põeti Itaalias levinud varianti, aga kuid hiljem oli tegu hoopis USA-s levinud viirusega.

Samuti on teiste seni levinud koroonaviiruste põhjal alust eeldada, et saadud immuunsus ei pruugi läbipõdemisel kesta kauem kui pool aastat.