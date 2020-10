Kuna Eestis on praegu suurenemas välismaalt sissetoodud koroonajuhtumite arv, siis on terviseamet ja valitsus seisukohal, et tuleval koolivaheajal võiksid inimesed reisida Eesti-siseselt.

Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et haigestumine on viimase pooleteist nädala jooksul Eestis üldplaanis langenud.

"Tõepoolest, selline kerge hingamispaus on meile hetkel antud, /---/ kuid tuletan kindlasti meelde, et viirus pole kuhugi kadunud ja ta ei plaani kuhugi kaduda, ärme kaota valvsust," sõnas Härma.

Härma tõi välja, et vanusegrupis 0-19aastased olid eelmisel nädalal pooled nakatunud viiruse saanud kodust ning kolmandik koolist.

Tööealiste hulgas nakatus kolmandik töökohas ja viiendik kodus, Härma lisas, et kasvanud on reisimisega seotud juhtumite osakaal, mis on tõusnud 21 protsendini.

Nimelt registreeriti möödunud nädalal 45 sissetoodud juhtu, mis on viimase seitsme kuu kõrgeim number, ütles Härma.

"Selgelt eristuvad Ukrainast ja Venemaalt sissetoodud juhud ja seejärel on Rootsi," täpsustas ta.

Koolivaheaja tõttu võib nakatumine suureneda

Terviseamet prognoosib, et pärast koolivaheaega suureneb sissetoodud juhtude osakaal ja soovitab seetõttu reisid planeerida Eesti-siseselt.

Härma lisas, et Euroopas on haigestumus ja suremus kerges kasvutrendis ning teised Balti riigi peale Eesti on samuti kasvutrendis haigestumisjuhtumite osas.

"Läti puhul me teame, et seal on hetkel ulatuslikud koolipuhangud, samamoodi on tööstusega ja spordiga seotud puhangud," ütles Härma.

Sotsiaalminister Tanel Kiik lisas, et ka valitsus soovitab inimestel koolivaheajal kodumaal reisida.

"See, et hetkel on nakatumisnäit stabiilne, kindlasti ei ole märk sellest, et võiksime mingil määral rahulimalt võtta," sõnas minister ja lisas, et hea olukorra püsimine on kõikide inimeste võimsuses.

Kiik ütles, et turismiettevõtted ei tohiks väita seda, et reisimine oleks ohutum kui Eestis viibimine. Ta tõi välja, et juhuvalimiga on 0,2 protsenti testidest positiivsed, kuid piiril tehtud testidest on 0,5 protsenti olnud positiivsed.

"Kui räägitakse riigist, kus tehakse teste 15 korda vähem kui Eestis ja öeldakse, et nende number on väiksem kui Eestis, siis see ei ole ju adekvaatne näitaja," sõnas minister.

Valitsus otsustab järgmisel nädalal isolatsiooniperioodi lühendamise üle

Kiik selgitas, et valitsus plaanib järgmisel nädalal võtta vastu otsuse, kas kohustuslikku eneseisolatsiooni lühendada 14 päeva pealt kümnele.

Lisaks sõnas minister, et valitsus arutab ka vaktsiinide eelostmise üle ning kui praegu osta vaktsiine kõikidelt pakkujatelt, tekiks neist ülekatvus.

"Kui tulevad uued tootjad alternatiivsete vaktsiinidega /---/, kui need jõuavad valitsuse lauale, kindlasti teen ettepaneku arvestatav kogus teise tehnoloogiaga vaktiisini hankida," lisas Kiik alternatiivsete tehnoloogiatega väljatöötatud vaktsiinide kohta, mida riigil veel hetkel plaanis osta pole.

Sillamäel avatakse avalik testimispunkt

Synlabi juhatuse liige Rainar Aamisepp andis teada, et reedel avatakse Ida-Viru keskhaiglaga koostööl Sillamäel uus avalik testimispunkt.

Ta tõi välja, et kokku on 17 testimispunkti, millest 14 on avalikud ning kolm asuvad piiril: kaks tükki sadamas ja üks lennujaamas.

Aamisepp selgitas, et igapäevaselt tegeleb koroonatestimisega üle 350 inimene, kellest 140 tegeleb proovivõtmisega, laboris töötab ligikaudu 80 inimest ning kõnekeskuses on kahes vahetuses üle 50 inimese.

"Et veelgi hõlbustada inimeste testima pääsemist /---/, võtsime paar nädalat tagasi kasutusele veebiregistatuuri," sõnas Aamisepp ja lisas, et teisipäeval tegi veebis endale broneeringu 17 protsenti testitud inimestest.

Lisaks ütles Aamisepp, et avatud on ka veebikeskkond koroonatestimine.ee, kuhu on koondatud kogu testimist puudutav informatsioon.

PCR-testidel on küll omad puudused, kuid nad on siiski kõige efektiivsemad

Aamisepp selgitas, et praegu kasutuselolevad PCR testid on kõige efektiivsemad, kuid tuleb arvestada, et vahel on mõni üksik test kas valenegatiivne või -positiivne.

Aamisepa sõnul on vahel ka tuvastatud väga väike viirusehulk, mistõttu on inimene kahe päeva pärast järeltestile kutsutud.

Kiik lisas, et enamus maailma riike kasutavad PCR-teste, kuid läbi viiakse katsetusi teistsuguste testidega.

"Kui tulevad usaldusväärsed, samas või paremas hinnaklassis alternatiivid, siis loomulikult võtame need kasutusele," sõnas minister.