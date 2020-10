Lennujaamas tuleb terviseankeete täita kitsas ruumis käsitsi paberile

Nõnda võtab e-riik Eesti vastu reisijaid, kes tulevad riikidest, kus koroonaviirus rohkem levinud on: loetud lauakesed, paberankeedid, jagatud pastakad ja käsitsi kirjutatud andmed.

"See on lihtne, lihtsam kui enamikus kohtades," hindavad Eestisse reisinud välismaalased Marti ja Sharon.

Nad nõustuvad, et internetis oleks andmete täitmine lihtsam, kuid leiavad, et kõigil ei pruugi internetile ligipääsu olla.

"Võib-olla äpp või kood, mida saaks skaneerida, oleks lihtsam," pakuvad nad.

Reisilt tuljate jaoks on Tallinna Lennujaamas eraldatud vaid väike ruum, kus nad tihedas tropis koos oma ankeete täidavad, enne kui nad riiki sisse lastakse. Mida rohkem reisijaid lennul, seda tihedamalt on ruum ka täidetud.

Näiteks päevaselt Edinburghi lennult tuli paarkümmend inimest, ent samade laudade taha püüavad end korraga ära mahutada aga ka suuremate lendude viis korda suuremad seltskonnad. See loob soodsa pinnase viiruse levikuks.

"See ei ole kindlasti hea, jah, sest mingitel hetkedel nädala lõpus, kus on hilisõhtused lennud ja inimesed tulevad näiteks Frankfurdi lennuga, kuhu inimesedreisivad mujalt kokku ja lendavad siis edasi Eestisse, on reisijaid sada. Varem oli neid veel rohkem, aga sada reisijat on ka palju, kui on vaja laudade taga ankeete täita," kommenteeris PPA Põhja prefektuuri piiripunkti juht Raavo Järva "Aktuaalsele kaamerale".

Neile, kelle jaoks selline inimtihendus on häiriv, soovitab ta lihtsalt kauem oodata, kuniks teised oma ankeedid ära täidavad, ent möönab, et lehtede käsitsi täitmine on reisijatele tülikas.

Ankeedid saaks eelnevalt ka arvutis täita, välja trükkida ja kaasa võtta, aga enamik reisijatest ei tea seda. Samuti on keerukas korraldada ankeetide eeltäitmist lennukites. Nii ootab politsei digilahenduse valmimist.

"Lennujaamas peaks see tööprotsess olema paremini läbi mõeldud. Väljatöötamisel on terviseameti ja PPA koostöös veebilahendus, kus inimesed saavad selle info sisestada elektrooniliselt, saavad anda kinnituse, et nad on info kätte saanud elektrooniliselt ja meile teadaolevalt peaks esimene etapp sellest lahendusest saama valmis järgmisel nädalal," kommenteeris terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Politsei ja Tallinna lennujaam möönsid, et suurema ruumi loomiseks on vähe võimalusi, mistõttu nad loodavad digilahenduse kiirele valmimisele.