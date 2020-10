Põlvas võttis omavahel mõõtu üle 150 võistlustantsupaari

Kui Põlva Mesikäpa spordihalli põrand oli taas tantsuvõistluseks valmis seatud ning kohtunikud oma kohad sisse võtnud, algas kauaoodatud võistlus nii väikestele kui ka juba kogenud tantsijatele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seekord tuli võistlusel osalejatel ning korraldajatel lisaks tantsureeglitele silmas pidada koroonaviiruse ohu vältimise reegleid.

"Ootan, et inimlik rõõm ja sära jääks alles, et need lihtsad põhimõtted, miks me tantsima üldse hakkame, säiliks. Seesama sära ja rõõm ei ole ainult lastes, vaid ka vanemate silmis, mis on avatud, suud on täna kaetud. Aga et seda sisu, inimlikku väärtust jääks alles kõigepealt - see on baas, siis läheme edasi spordiga," rääkis tantsuõpetaja Reno Olle.

"See oli esimene kord kui me saime neljas tantsus kolmanda koha," rääkis Emili, kelle lemmiktants on jive. "Sest mul tuli see viimasel ajal trennis hästi välja," selgitas ta.

Emmale meeldib tantsida, sest see on lõbus ja treenib palju. Fredile meeldib aga esimesi kohti saada. "Mulle meeldib kogu aeg ainult esimesi kohti saada, sest need on väga head kohad," sõnas ta, kinnitades, et võitmiseks peab väga palju harjutama.