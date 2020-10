Psühholoogid soovitavad keerulisel ajal rohkem looduses viibida

Oktoober on ülemaailmne vaimse tervise kuu. Tänavu pööratakse sellele vast rohkemgi tähelepanu kui varem.

Peaasi.ee tegevjuhi, kliinilise psühholoogi Anna-Kaisa Oidermaa sõnul on paljud inimesed olnud tänavu tugevas muutuste tuules ja pidanud palju kohanema. "Kui see stress ei maandu ja on kogu aeg üleval ja keerab vinti peale, siis võib vaimse tervise raskusi vallanduda. Sellepärast on see aasta eriti oluline vaimsest tervisest rääkida, et see kriis niivõrd suuri mõõtmeid ei võtaks, kui on ennustatud," lausus ta.

Oidermaa sõnul on oluline liikuda, olla looduses, märgata ka seda mis looduses on ilusat ja helget ja inspireerivat. "Mida eriti tahaks alla joonida – suhted – kuidas neid tugevdada ja teadlikult võtta aega lähedaste jaoks, midagi sisulist koos teha, panna ekraanid kõrvale ja positiivseid emotsioone koos kogeda ja üldist postiivsust koos hoida ja tekitada," rääkis ta.

Teraapilist abi loomadelt

Looduse- ja loomateraapiakeskuses on loomad igapäevased ja väga olulised töökaaslased.

Loodus- ja loomateraapiakeskuse juht Kristi Raava sõnul aitavad loomad inimest palju kiiremini avaneda, mis on psüholoogilise töö jaoks oluline. "Kui loom on kaasatud teraapiasse, isegi kui loom lihtsalt liigub ruumis, siis inimene juba tunneb end mugavamalt. Uuringud näitavad et kui depressiivsed vaatavad akvaariumit regulaarselt, siis nad saavad oma antidepressandi doosi kätte: mõjub värvilisus, dünaamiline liikumiine, inimesed justkui tunnetavad, et nad on ise veekeskkonnas ja peale 15 minutit tuleb ka hormonaalne efekt," rääkis Raava.

Loomad, liikumine ja looduses viibimine tõstavad inimese kehas oksüdotsiooni ehk õnnehormooni taset. Moodsale inimesele, kes ise loodusesse jõua, on aga välja mõeldud virtuaalne meditatsioonirakendus, mille eesmärk on imiteerida rännakut looduses.

Synctuition rakenduse kaasasutaja Allan Eesmaa ütles, et selleks, et inimene õnnelik saaks olla, on tal on tarvis looduslikku keskkonda, aga sellega puututakse kontorite keskkonnas üha vähem kokku.

"Synctuiton toob selle looduse ja psühholoogilise efekti koju kätte. Ta annab psühholoogiliselt rahu ja turvatunnet, mida tegelikult looduses saab, aga tehes seda omas kodus. Alati on hea minna loodusesse, aga kui see pole võimalik, siis see on peaaegu see," lausus Eesmaa.

Eestis välja töötatud rakendusel on maailmas miljoneid kasutajaid. Neil, kel võimalik, soovitame aga ikka nina ukse vahelt välja pista ja ise üks tiir värskes õhus teha.