"Kui erakonnal on olemas strateegiline plaan mingit asja ellu viia, siis aeg-ajalt on sellised liigutused vajalikud ja tuleb seda ühist mänguskeemi jälgida," ütles Puustusmaa.

Kuigi Puustusmaa manööver pani EKRE fraktsiooni liikme Kert Kingo riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimehe kohale, ütles, et see on vaid üks kild mosaiigist.

Puustusmaa sõnul on tema liikumine põhiseaduskomisjonist õiguskomisjoni seotud laiema liikumisega erakonna sees.

Küsimusele, kas see laiem liikumine võib olla seotud võimalusega, et Mart Helme tuleb ministrikohalt riigikokku, vastas Puustusmaa, et ei saa seda kinnitada.

Ümberkorraldusest rääkis ka rahandusminister ja EKRE esimees Martin Helme. "Me tegime suurema ümberkorralduse ja need ei pruugi olla viimased ümberkorraldused, mis me erakonnas personaalia osas teeme. Need ümbertõstmised olid mõeldud ikkagi eelkõige selle jaoks, et oma poliitilist agendat kiiremini ja efektiivsemalt ellu viia. Ja mul ei ole etteheiteid Paulile (Puustusmaale - toim.) tema töö suhtes komisjoni esimehena," ütles Martin Helme.

Eelmise nädala lõpus toimus mitmeid muudatusi riigikogu komisjonide koosseisus ja need puudutasid EKRE fraktsiooni liikmeid.

Senine põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa asus õiguskomisjoni liikmeks, Uno Kaskpeit lahkus õiguskomisjonist riigikaitsekomisjoni ning Alar Laneman riigikaitsekomisjonist põhiseaduskomisjoni.

Teisipäeval valitakse Laneman ilmselt põhiseaduskomisjoni esimeheks, sest koalitsioonilepingu kohaselt kuulub see koht EKRE-le.