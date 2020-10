Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (EETL) saatis peaminister Jüri Ratasele ning majandus- ja taristuminister Taavi Aasale kirja, et Tallink on ülilühikese etteteatamisajaga tõstnud hüppeliselt kaubavedude tasumäärasid Soome ja Rootsi suunal. Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni andmetel on hinda tõstetud kuni 50 protsenti.

Tallinki juht Paavo Nõgene möönis "Vikerhommikus", et 1. oktoobrist hinnad tõusid, ent tema sõnul on need ajutised tingituna reisipiirangutest ega ole kallimad, kui eelmisel-üle-eelmisel aastal, kui eksport õitses. Nõgene soovitas suurema hinnatõusu põhjuseid otsida ettevõtete ja Tallinki vahele jäävatest lülidest.

"Kui keegi tunneb, et tema üleveohinnad on läinud kõrgemaks kui eelmisel-üle-eelmisel aastal keskmiselt, siis kindlasti saame aidata, kui nad meile oma tänaseid üleveohindu avaldavad," ütles Nõgene.

1. oktoobrist tõusid hinnad Nõgene sõnul seetõttu, et Soome riik keelas ära turismireisid. "Kuna meil on hübriidlaevad, reisilaevad kuni 2800 reisijale, kus täna sõidab 100-200 inimest päevas, koos cargo- ja autotekiga, siis paratamatult on nii, et kui sul põhiosa laevast on tühi, siis sul on kaks valikut: kas sa lõpetad laevaga sõitmise või sa korrigeerid hindu nii, et natukenegi ellu jääks," selgitas Nõgene.

Ta lisas, et seni, kuni Soome asutus Traficom (Soome maanteeametilaadne asutus) viib läbi hanget liinivedude tellimiseks, on Tallink sunnitud hoidma hinda kõrgemal.

Hinnatõus aitab Nõgeme sõnul Tallinkil kriisi ajal mõnevõrra nina vee peal hoida. "Kui suur osa meie tuludest on kadunud, sõltuvalt kuudest 85-90 protsenti, siis selleks, et nii kapitalimahukat transpordivahendit nagu laev käidelda, peab neid kulusid kuidagi katma. Selge on see, et me toimetame kahjumis ka täna ja selge on ka see, et Tallink üksi ei saa Eesti eksporti doteerida."

Ettevõtte eesmärk on siiski kaubaliinid lahti hoida.

Nõgene ütles, et kuni on reisipiirangud ja Tallinkil pole võimalik vedada reisijaid või kuni Soomes viiakse läbi hanget, et valida välja partnerid, kellel makstakse kinni tulude-kulude vahe, siis pärast seda on Tallinkil võimalik hindu taastada.

Kui Traficomi hankes Tallink valituks ei osutu, siis kõikide laevadega opereerimist ettevõte jätkata ei saa, ütles Nõgene.