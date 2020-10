Valitsuserakonnad jõuavad omavahel jätkamises kokkuleppele, sest enne kohalikke valimisi on võimalik jagada ära arvestatav hulk poliitilist raha, suhted aga on siiski juba nii mürgised, et kohalikud valimised lõpetavad valitsuse koostöö, leiab poliitikavaatleja Ott Lumi.

Ott Lumi sõnul jõuavad erakonnad ilmselt kokkuleppele ja avalikkusele põhjendatakse ära, miks otsustati jätkata.

"Lõppude lõpuks võim on see, mis liidab ja kohalike valimisteni on napilt nüüd 11 kuud ja riigis on väga palju raha, mis on võimalik poliitiliselt ära jagada. Ma arvan, et see tegelikult on peamine instinkt, mis seda koalitsiooni ikkagi jätkuvalt koos hoiab," lausus Lumi.

Samas on Lumi hinnangul praegune olukord juba nii toksiline, et koalitsiooni maksimaalne eluiga kestab kohalike valimisteni.

"Aga ma arvan, et praegu jätkub kõik, nagu me näeme juba poolteist aastat," märkis Lumi.

Ott Lumi pakkus omapoolse selgituse sellele, miks Keskerakond Mart Helme intervjuule nii jõuliselt ja koordineeritult reageeris.

"Selle intervjuu tegi Deutsche Welle mis on Saksa meediakanal. See kindlasti ärritas peaministrit eriti, sellepärast, et ta peab kord kuus istuma Euroopa liidritega ühe laua taga," lausus Lumi.

Lisaks sellele tajus Lumi sõnul Keskerakond, et kohalike valimisteni enam palju aega pole ja nad mõistsid, et on õige aeg hakata oma retoorikat reljeefsemaks muutma.

"Kõik osapooled saavad aru, et see on õige pea selline debatt, mis hakkab määrama kaudselt valimistulemust," kommenteeris Lumi käivat poliitskandaali.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad Eestis 2021. aasta 17 oktoobril.