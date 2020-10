Politsei määras Aivar Mäele seksuaalse ahistamise eest rahatrahvi

"Politsei tegi 21. oktoobril otsuse Aivar Mäe osas algatatud väärteomenetluses. Menetluse käigus tõendas politsei seksuaalse ahistamise toimumise ning karistuseks määrati rahatrahv," ütles PPA pressiesindaja Marianne Ubaleht ERR-ile.

Ubalehe sõnul ei saa enne otsuse jõustumist trahvisummat avaldada. Samuti ei saa tema sõnul veel öelda, mitu inimest politseisse kaebustega pöördus.

Otsus jõustub 15 päeva pärast selle tegemist, kui süüdistatav ei kaeba otsust edasi. Edasikaebamise korral teeb lõpliku otsuse kohus. Otsusega on võimalik tutvuda siis, kui see on jõustunud.

Kesklinna jaoskonna juhtivuurija Inna Toater ütles, et politsei julgustab kõiki, kes tunnevad, et nendega on vääriti käitutud, politsei poole pöörduma.

"Seksuaalse ahistamise paragrahviga ei ole väga palju menetlusi, ent usume, et mida rohkem neid on, seda kindlama tundega pöörduvad ohvrid tulevikus ka õiguskaitseasutuste või organisatsiooni usaldusisikute poole. Mõistetavalt on tegemist emotsionaalselt keerulise teemaga, mistõttu on ahistamisest rääkimine ohvritele raske, ent häiriva käitumise lõpetamiseks on sellest rääkimine väga oluline samm," rääkis Toater.

Aivar Mäe kaebab otsuse edasi

Aivar Mäe kaitsja Paul Keres ütles ERR-ile, et nad vaidlustavad politsei otsuse.

Keres ütles, et trahvisummat ei saa ta välja öelda, aga ta rõhutas, et see ei ole suur.

Keres rääkis, et otsuse järgi pandi väärtegu toime 2019. aasta 4. juunil vahemikus 13.00 - 14.00. Keres rääkis, et sel ajal ei olnud Aivar Mäe isegi teda seksuaalses ahistamises süüdistanud Estonia töötaja lähedalgi ja oli hoopis majast väljas.

"Kui väärteo toimepanemise aeg nimetatakse otsuses 4. juuni ja siis pärast käsitletakse otsuses 6. augustil 2019 toimunud koosolekut, siis midagi on seal väga sassi läinud," rääkis Keres.

Politsei alustas 26. juunil seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel meneltlust selgitamaks välja sündmuste kulg ja episoodid seoses väidetega, et Estonia teatri juht Aivar Mäe on käitunud teatri naissoost töötajate suhtes ebasobivalt.

Eesti Ekspress kirjutas 22. juunil, et rahvusooperi Estonia direktor Aivar Mäe on alandanud ja ahistanud aastaid naiskolleege.

Paul Keres lubas kolmapäeval ERR-i vahendusel Ekspress Meediale hagi esitada. "Ekspress Meedia vastu me esitame ka hagi, aga ma ei taha teile kuupäeva öelda," sõnas Keres.

Esialgu eitas Mäe süüdistusi ja nimetas neid pahatahtlikeks. Hiljem esitas Mäe avaliku vabanduse.

Estonia nõukogu kutsus pärast ahistamissüüdstuste ilmnemist tööle sõltumatu eksperdi, kelle poole asutuse töötajad augusti jooksul pöörduda said. Ekspert esitas nõukogule oma töö kohta raporti suve lõpus.

Mäe astus 27. augustil Estonia juhi kohalt tagasi.