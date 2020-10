Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel jääb neljapäeval ära ka valitsuse pressikonverents.

"Koalitsioonierakondade esimehed jätkavad neljapäeval arutelusid poliitilise olukorra üle," seisis teates.

"See sai alguse sellest intervjuust, täna me oleme jõudnud väga keerulisse olukorda. Ma ei saa öelda, et see on nagu surnud punkt. Kas see õnnestub lahendada või mitte, mul selleks vastust ei ole, aga ma saan öelda, et ma selle nimel tegutsen veel," kommenteeris "Aktuaalsele kaamerale" peaminister Jüri Ratas (KE) enne kolmapäevast koosolekut.

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) ütles, et abieluteemaline rahvaküsitlus on EKRE jaoks koalitsioonileppe väga tähtis punkt.

"Me arvame, et sellest taganemine tähendab, et see koalitsioonilepe on üldse lakanud toimimast. Ma arvan, et täna ei ole ühtegi erakonda, kes ütleks, et nad ei ole nõus, et koalitsioonilepet tuleks täita," sõnas Helme.

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles, et tema hinnangul oleks koalitsiooni koos püsimine hetkel kõige mõistlikum variant.



"Meil on ühised koalitsioonilepingu kokkulepitud eesmärgid, mida me tahame ellu viia ja kui meie neid ellu ei vii, siis sellisel kujul mingi teine koalitsioon neid ju ka ellu ei vii. Siis tulevad alternatiivsed lahendused, alternatiivsed eesmärgid, teised koalitsioonid. Kas see on lahendus, aga kas see on parem lahendus kõigile osapooltele? Nii et kõik need asjad tuleb kainelt läbi kaaluda ja siis langetada otsus ja siis leida, et võib-olla praegu hetkel koos edasi minna on kõige mõistlikum," lausus Seeder.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas märkis, et väga raske on näha, kuidas sellistes olulistes väärtusküsimuste lahknemises pooled saavad kokku leppida.

"Tegelikult ei kao kuhugi vähemuste vaenamine, ei kao kuhugi see, et osasid inimgruppe rünnatakse, ei kao kuhugi see, et üks valitsuspartei põhiseaduses sätestatud printsiipe millekski ei pea. Reformierakond on ulatanud käe, et teha teistsugune valitsus ilma EKRE-ta," sõnas Kallas.

Sotside juht Indrek Saar ütles, et Keskerakonna ja Isamaa kohustus on ära hoida

abieluteemaline rahvaküsitlus.

"Loodan, et kõigest sellest, mida me oleme viimastel päevadel kuulnud ja see, kuidas puust ja punaseks EKRE juhid on teinud selle, mida nad taotlevad selle n-ö abielureferendumiga... Et see annab valitsuse teistele osapooltele selge arusaama sellest, et nende kohustus on ära hoida selline ühiskonda lõhestav referendum," rääkis Saar.