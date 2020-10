Tallinna linnapea ja Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart ütles ETV saates "Ringvaade", et talle EKRE plaanitav abieluteemaline rahvaküsitlus ei meeldi. Ja kuigi see on koalitsioonileppes kokku lepitud, on selle ümber tekkinud uus olukord.

"Muidugi me võime lähtuda sellest, et see kokkulepe on saavutatud koalitsioonilepinguga, aga praegu on tekkinud teine olukord. Kas selle referendumiga küsitakse inimeste arvamust abielu osas või küsitakse inimeste arvamust teiste inimeste saatuse osas ja kas sellega püütakse anda hinnangut teistele inimestele, et öelda, kes sobib ja kes ei sobi. Ehk siis see rõhuasetus hakkas muutuma," ütles Kõlvart.

"Me ei peaks olema huvitatud sellest, et valimiste käigus me hakkame valima mitte ühe või teise linna või valla arengusuundi või ühe või teise erakonna ideoloogiat, vaid me hakkame inimeste konfliktis pooli valima ja siis selle alusel ka teha enda valikuid ka KOV-valimistel. See kindlasti ei ole areng, millest me peaksime olema huvitatud. Aga selles suunas praegu see asi liigub," lisas ta.

Kõlvart ütles ka otse välja, mis ta EKRE veetavast abielureferendumist arvab. "Mulle see referendum ei sobi," sõnas ta.

Kõlvart hoidus saates vastamast küsimusele, kas ta eelistaks koalitsooni lagunemist või püsimist.

Kõlvarti sõnul ei ole Mart Helme Detsche Welle intervjuus välja öeldu normaalne. Samas ütles, ta et tuleks hakata veidi sügavamalt mõtlema, et selline Mart Helme käsitlus ei oleks päevapoliitika osa. "Kas peab vabandama ja kes peab lahkuma. Aga võib-olla on vaja rääkida ka üldisemalt, mis on need tendentsid meie ühiskonnas," lausus Kõlvart.

"Selgust oleks vaja kindlasti luua. Kas see tõepoolest on nii, et valitsuse esindaja saab öelda, et osa Eesti rahvast talle ei sobi ja keegi võiks lahkuda," lisas Kõlvart.

Kõlvart rõhutas samas, et ka EKRE valijatega tuleb arvestada.

"Ma arvan, et keegi ei saa mind kahtlustada, et ma olen EKRE ideoloogia pooldaja, aga me ei saa unustada ka seda, et meile tõepoolest on inimesi, kellel on konservatiivsem maailmavaade, kelle jaoks traditsioonilised väärtused on väga tähtsad ja see on normaalne. See ei tähenda, et need inimesed kedagi vihkavad," lausus Kõlvart.