Abielureferendumi kampaania raames on Sihtasutusel Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) plaanis teha ka masspostitus, millega saadetaks pea kõigi Eesti inimeste kodudesse vastava sisuga kirjad.

"Ideaalis me tahaksime muidugi jõuda oma materjalidega kõikidesse majapidamistesse Eestis, mida on üle poole miljoni. Ega see kindlasti odav lõbu ei ole," ütles SAPTK-i esimees Varro Vooglaid ERR-ile.

Omniva kodulehe järgi läheks näiteks 100 000 kirja saatmine ligikaudu maksma 1890 eurot, 300 000 kirja maksaks juba 5550 eurot ning kõige suurema hulga, mida kalkulaator näitab, ehk 450 000 kirja saatmine maksaks üle 8200 euro.

Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv ütles ERR-ile, et tegelikkuses võib lõplik hind varieeruda, sest kodulehe kalkulaator arvestab vaid esimest tsooni, milleks on Tallinn, Tartu ja Pärnu.

"Kui maapiirkondi suuremalt vaadata, siis hind tuleb natuke suurem, kuid siiski samas suurusjärgus," täpsustas Kaiv.

Kaiv ütles, et möödunud aastal oli kokku kaheksa postitust, kus laiali saadeti üle 500 000 reklaami. Kõige suurem postitus oli 516 619 kirja.

2020. aastal on pressiesindaja sõnul seni olnud viis aadressiga ja aadressita reklaamipostitust, mille suurus on üle 500 000 kirja ning üks postitus, mis oli üle 660 000 kirja.

"Kindlasti on otsepost tõhus ja toimiv kanal oma sõnumi sihtrühmani viimiseks. /---/ Otseposti lõplik hind kujuneb reklaammaterjali kaalust, kogusest ja piirkonnast," selgitas Kaiv.