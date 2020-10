Haridusminister ja Keskerakonna aseesimees Mailis Reps ütles ETV saates "Terevisioon", et Keskerakond on valmis jääma EKRE-ga eriarvamusele ja koalitsioonis edasi liikuma. Repsi sõnul tõenäoliselt nn abielureferendum kohalike valimiste ajal ei toimu.

Reps rääkis, et esimesena oli vaja pinged maha võtta, sest esmaspäeval läks emotsionaalsemaks, kui oleks vaja olnud ja otsustati teha paus. "Ja teisipäevast edasi on lihtsalt suud puhtaks räägitud," sõnas Reps.

Saatejuht Liisu Lass küsis Repsilt, kas Mart Helme väljaütlemine Deutsche Welle intervjuus on ära silutud. "Eks asjad jäävad ikka kripeldama hinges ja võib-olla ollakse natule otsekohesemad kui poolteist aastat tagasi, aga me oleme sellest üksteisega piisavalt rääkinud, et mõista positsioone, jääda väärikalt eriarvamusele ja leida neid põhjuseid, et edasi minna," vastas Reps.

Reps rääkis, et suure tõenäosusega ei panda neljapäeval Keskerakonna poolt lauale ühtegi ultimaatumit ning ei nõuta ka Mart Helme lahkumist ministrikohalt.

Mart Helme jätkamine siseministrina ei tähenda aga Repsi sõnul seda, et Keskerakond tolereeriks selliseid sõnavõtte.

Reps tunnistas, et võib tõepoolest jääda mulje, et EKRE on end jõuliselt teiste koalitsioonipartnerite ees kehtestanud.

"Kriisi kokkuvõtteks võib öelda, et väga palju oli vaja rääkida ja jääda väärikalt eriarvamusele. Me ei otsinudki lõpuks seda, et me üksteist veenma hakkame, vaid me leppisime kokku, et tuleb jääda ka ühiskonna suhtes väärikaks," lausus Reps.

Suuri eriarvamusi tekitas Repsi sõnul nn abielureferendumi teema. "Referendumi osas me oleme teatud aspektides selgelt eriarvamusel. Üks on sellest, et ta peab olema põhiseadusega kooskõlas," ütles ta.

Reps ütles, et veel ei tea, millal referendum toimub, aga suure tõenäosusega ei toimu see ajal, mis on koalitsioonileppes kokku lepitud, ehk kohalike valimiste ajal.

Reps kinnitas, et valitsuskriis saab neljapäeval lahenduse.