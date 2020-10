Eesti Rahva Muusemi ümbrusesse on kerkimas elamurajoon, mõned kortermajad on planeeritud vahetult muuseumi kõrvale. Nii arhitektide liidu kui ka muuseumi juhtkonna arvates ei tohiks ehitada hoonele nii lähedale, sest see rikub ERM-i arhitektuurilist väärtust.

75 miljoni eurost ERM-i hoonet peavad spetsialistid maailmatasemel tipparhitektuuriks. Seetõttu on arhitektide liidule juba pikalt teinud muret muuseumi ümbritsevad erakrundid, kuhu on kerkimas aina enam kortermaju.

Eriti on liidule vastumeelt hoone tagumise sissepääsuni ulatuva krundi Erminurme tee 28 planeering, kuhu Merko Ehitus plaanib rajada kolme neljakorruselist kortermaja.

"Selle hoone kontseptsioon seisneb kogu militaarpärandis, ehk on ära kasutatud vana lennuvälja ja kogu hoone on üks osa maastikust. See kõik eeldab seda, et sellel hoonel peab olema puhver ümber, me ei saa päris uute majadega minna selle hoone külge, sest vastasel juhul me lörtsime ära selle arhitektuurse väärtuse mis on sinna tehtud," rääkis Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

Ka ERM-i juhtkond leiab, et muuseumi ja elamukruntide vahele peaks jääma puhvertsoon. Lisaks teeb neile muret tulevikus suurürituste korraldamine, milleks on algusest peale kasutatud just muuseumi B-parkla ala.

"Siin on toimunud suured kontserdid, paraadid, Rally Estonia sel ja eeldatavasti järgmisel aastal. Elumajade niivõrd lähedal olek sellele alale tekitab probleeme. Juba ka olemasolevate hoonete puhul oleme saanud märgukirju, et segame oma tegevusega rahulikku õhtut veetvaid inimesi," rääkis ERM-i arendusdirektor Viljar Pohhomov.

Tartu vallavanema Jarno Lauri sõnul on kruntidel kehtiva detailplaneeringu järgi hoonestusõigus olemas.

"Ei ole kunagi võetud eelduseks, et ERM on üksinda keset võsa või mingit lagendikku. Kõik need planeeringud millega ERM on rajatud ja ka see ümbritsev kujundatud, on ette näinud, et selle muuseumi ümber ja siia linnaossa tuleb elu. Minu meelest on see täiesti loomulik ja seda saab teha nii, et see ei sega ERM-i imposantsust ja ta ei saagi segada, ta on nii võimas," rääkis Laur.

Et tegemist on eramaaga, näeb arhitektide liit ainsa võimaliku lahendusena, kui riik ostaks Erminurme tee 28 krundi lihtsalt tagasi.

"Riik investeerib 75 miljonit ühte hoonesse, samal ajal kõrvalkrundid lihtsalt müüakse ära eraarendajatele. Sellesmõttes see oli ettenähtav probleem ja selle oleks saanud ära hoida. Kui oleks olnud keegi, kes oleks vaatand tervikpilti, mida paraku ei tehtud," ütles Mänd.

Tulevikus võib arendustele tuua piiranguid ka muinsuskaitseameti plaan võtta muuseumihoone ja osa lennurajast riikliku kaitse alla.