Fermi Energia tegi Viru-Nigula vallavalitsusele ettepaneku seada ettevõtte kasuks hoonestusõigus vallale kuuluvale Kunda sadama lähistel asuvale Madala kinnistule.

"Oleme 18 kuu jooksul kohtunud Viru-Nigula valla inimestega kokku seitsmel korral valla eri paigus ning kahel korral ka vallavolikogus projekti sisu selgitanud. Selle tegevusega kindlasti ka jätkame. Hoonestusõiguse seadmise vajadus on tingitud soovist astuda konkreetne samm, et tuumajaama projekt realiseeruks. See ei tähenda, et lõplik valik asukoha suhtes oleks tehtud, vaid loob aluse ja annab kindlust edasiseks vastastikuseks koostööks. Jätkame sobiva asukoha väljaselgitamise uuringutega ja projekti tutvustamisega ka teistes välistusanalüüsis sõelale jäänud asukohtades. Oleme seda teinud juba ka Pärnus, Lääne-Harju ja Lüganuse vallas," selgitas Fermi Energia juhatuse liige Henri Ormus.

Hoonestusõiguse vajaduse tingib Fermi Energia soov anda enne asukohavaliku tegemist õiguskindlus ja õiguslik raamistik nii valla elanikele, nende õigustatud huvide esindajatele, kinnistu omanikele, võimalikele tulevastele naabritele kui ka Fermi Energiale endale.

Väikese moodulreaktoriga tuumajaama rajamise otsus eeldab esmalt kõige olulisema etapina riigi eriplaneeringu läbiviimist. Selle algatamise ettepaneku kavatseb Fermi Energia teha pärast töös olevate eeluuringute valmimist 2021. aastal. Eriplaneeringu eesmärk on ametlikult välja selgitada, millised sobiva asukoha ja tehnoloogia kombinatsioonid, mille parameetrid Fermi Energia välja pakub, on jaama rajamiseks ka tegelikkuses sobilikud nii sotsiaalsest, majanduslikust kui keskkonna aspektist.

Fermi Energia nõukogu esimees, endine Eesti Energia juht Sandor Liive selgitas, et energeetika valdkonnas võtavad suured muutused kaua aega, ning seepärast on mõistlik vähendada määramatusest tingitud riske.

"Tuumajaama ehitamiseks Eestis on üks oluline eeldus, et leidub omavalitsus, mis on valmis seda oma territooriumile lubama, ning seepärast räägimegi nendega, kes on olnud huvitatud. Kõige rohkem on olnud huvitatud Viru-Nigula ja Lüganuse vallad," sõnas Liive.

Fermi Energia eesmärk on valida kodumaiste ja rahvusvaheliste tippekspertide abiga hetkel maailmas arendatavate kõige kaasaegsemate väikeste moodulreaktorite seast Eestile sobivaim tehnoloogia pärast USA-s, Kanadas või Ühendkuningriikides läbitud loamenetluse positiivset otsust. Eelduslikult kulub selleks viis kuni seitse aastat, kuid sõltumata tehnoloogia valikust tuleb juba praegu alustada mitmete vajalike töödega nagu asukohavalik, õigusruumi loomine ja väljaõpe, samuti tuleb meil aidata ühiskonnas selgitada tuumaenergia alusteadmisi, mida seni pigem napib.

Fermi Energia on 2019. aasta alguses Eesti tuumateadlaste, energiaekspertide ja ettevõtjate loodud ettevõte, mille eesmärk on võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väikestel moodulreaktoritel töötav elektrijaam tagamaks Eesti energiajulgeolekut, kliimaeesmärkide täitmist ning riigi majanduse ja teaduse arengut kõrgtehnoloogia valdkonnas.