USA president Donald Trump teatas neljapäeval, et Kasahstan liitub Aabrahami lepingutega, mis on sõlmitud suhete normaliseerimiseks Iisraeli ja islamiriikide vahel.

Teadaanne tuli pärast seda, kui Trump ütles, et ta oli pidanud telefonikõne Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja rääkinud Kasahstani presidendi Kassõm-Žomart Tokajeviga.

"Me kuulutame peagi välja allkirjastamistseremoonia, et see ametlikuks muuta, ja on veel palju riike, kes püüavad selle TUGEVUSE klubiga liituda," kirjutas Trump sotsiaalmeediakeskkonnas Truth Social.

Kasahstani valitsus teatas avalduses, et protsess on läbirääkimiste viimases etapis.

"Meie oodatav ühinemine Aabrahami lepingutega kujutab endast Kasahstani välispoliitika kursi loomulikku ja loogilist jätku – see põhineb dialoogil, vastastikusel austusel ja piirkondlikul stabiilsusel," öeldi valitsuse teates.

Kasahstanil on juba Iisraeliga täielikud diplomaatilised suhted ja majandussidemed, mis tähendab, et see samm oleks suuresti sümboolne.

Trump kohtus neljapäeval Valges Majas Tokajeviga koos nelja teise Kesk-Aasia riigi – Kõrgõzstani, Tadžikistani, Türkmenistani ja Usbekistani – juhiga. USA püüab suurendada oma mõjuvõimu piirkonnas, mida on pikka aega domineerinud Venemaa ja mille vastu Hiina üha enam huvi näitab.

"Mõned siin esindatud riigid kavatsevad liituda Aabrahami lepingutega... ja need teadaanded tehakse lähiaja jooksul," ütles Trump.

Üks teemaga kursis olev anonüümsust palunud allikas ütles, et Ameerika Ühendriigid loodavad, et Kasahstani liitumine aitab taaselustada Abrahami lepinguid, mille laiendamine on Gaza sõja ajal ootel olnud.

Trump on korduvalt öelnud, et soovib laiendada kokkuleppeid, mille ta oma esimesel ametiajal Valges Majas vahendas.

Aabrahami lepingute alusel sõlmisid Iisraeliga 2020. aastal Trumpi vahendusel sidemed Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein. Samal aastal kehtestas ametlikud suhted Iisraeliga veel ka Maroko.

Trump on olnud optimistlik väljavaadete suhtes, et regiooni üks kõige tähtsamaid riike, Saudi Araabia, liitub lõpuks Aabrahami lepingutega pärast seda, kui Gazas jõustus oktoobris relvarahu. Samas pole Ar-Riyad näidanud üles valmisolekut teemaga edasi liikuda ilma vähemalt plaanita, kuidas Palestiina riiklus saavutatakse.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman peaks Valget Maja külastama 18. novembril.

Ka teisi Kesk-Aasia riike, nagu Aserbaidžaan ja Usbekistan, kellel mõlemal on Iisraeliga tihedad sidemed, on peetud potentsiaalseteks Aabrahami lepingutega liitujateks, mida peetakse Trumpi esimese ametiaja välispoliitiliseks saavutuseks.