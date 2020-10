Kallas: Roheliste petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks on EKRE huvides

Kallas ütles intervjuus Eesti Päevalehele, et tema petitsiooni allkirjastada ei plaani.

"Sellepärast, et esiteks – kogu selle rahvahääletusega oleks saanud tegeleda hoopis teistmoodi. EKRE soov on, et mindaks nende lahinguväljale kaklema. See petitsioon on kindlasti nende huvides, et selline asi üldse tekkis. Siis nad saavadki öelda, et abielu institutsiooni rünnatakse," rääkis Kallas.

"Isegi nende jaoks, kes juba toetavad kooseluseadust, on abielu midagi muud. Ka Urmas Viilma ütles, et kuigi abielu on mehe ja naise vahel, siis kooseluseaduse rakendusaktid peaks vastu võtma. Kristlastele on abielu institutsioon oluline, aga inimese armastus, selle lahendus võiks olla kooseluseadus," lausus Kallas.

Kallas ütles veel ERR-ile, et Reformierakonna laiema seisukoha kujundamiseks selle petsitsiooni suhtes tuleb seda arutada ka erakonna volikogus.

"Tunnetus on selline, et kui me siiamaani selles poliitilises reaalsuses, mis on, ei ole suutnud vastu võtta kooseluseaduse rakendusakte, siis me ei saa automaatselt panna seda kõrgust veel kõrgemale, kui me ei ole sellest madalamast kõrgusest veel isegi mitte üle hüpanud," sõnas Kallas.

Samas kinnitas ta, et samasoolistel inimestel võiks olla oma kooselus kahtlemata samad õigused, nagu abielus olevatel heterotel.

Kallase sõnul tema isiklikult toetab seda, et Eestis võiks olla abiellumine lubatud ka samasooliste inimeste puhul. "Jah, mina isiklikult arvan, et kõigil peaksid olema samasugused õigused," ütles Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ütles, et Roheliste petitsiooni asemel tuleks keskenduda abieluteemalise rahvaküsitluse ära jätmisele.

"Ma arvan, et kõige olulisem on täna see, et seda referendumit (abieluteemalist rahvaküsitlust - toim.) ei toimuks. Ja täna tuleb teha kõik selleks, et see referendum ei saaks seaduse jõudu. Ja oma energia tuleb praegu hetkel kontsentreeruda sinna," lausus Saar.

Samuti tuleks tema sõnul esmajoones vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid.