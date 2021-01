Roheliste petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks kogus pea 36 000 allkirja

Petitsioonile oli pühapäeval kell 21:30 seisuga allkirja andnud 35 760 inimest. Allkirja andmise tähtaeg on pühapäeva kesköö.

Petitsiooniga teevad Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud riigikogule ettepaneku muuta samast soost paare diskrimineerivat perekonnaseadust ja tagada nende põhiseaduslik õigus võrdsele kohtlemisele. Petitsioonile allakirjutanud paluvad riigikogul sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost.

Riigikogule üleandmiseks on petitsioonil vaja koguda vähemalt 1000 häält.

Kui pöördumine on riigikogule üle antud, kontrollib parlament, kas see vastab seaduses ettenähtule ja on nõuetekohaselt vormistatud. Seejärel määrab riigikogu juhatus juhtkomisjoni, kes pöördumist arutama hakkab.