"See on üllatav, me ei oodanud sellist reaktsiooni ausalt öeldes. Eriti, mis puudutab sotsiaaldemokraate, ootasime hoopis teist reaktsiooni," sõnas Izmailova.

Izmailova avaldas lootust, et opositsioonierakondadel on siiski plaan petitsiooniga liituda. Erakond on vahend, mitte eesmärk omaette ja toetusprotsentide järgi oma otsuseid langetada pole mõistlik, lisas ta.

"Kas see on olulisem sellest, mis sõnumi nad annavad täna ühiskonnale, kas inimeste turvalisus on vähem tähtis kui nende mõni protsent toetust? Minu arust nad ei ole isegi võrreldavad," ütles Izmailova.

Izmailoiva pakkus, et petitsioon võib mobiliseerida inimesi, kui rahvahääletus abielu defineerimise osas peaks siiski toimuma. Välja võivad tulla just need inimesed, kes tahaks näha teistsugust Eestit ja on praeguses valitsuses pettunud.

Rahvahääletusi Izmailova iseenesest pooldab, ta tõi välja, et näiteks Rail Balticu rahvahääletus oleks täiesti tervitatav.

"Aga, mis puudutab inimeste magamistubasid, siis need ei ole küsimused, mida saavad otsustada teised inimesed. Mina ei poolda seda," lisas ta.

Lisaks tervisekriisile kestab ka kliimakriis

Izmailova selgitas, et keskkonnaministeeriumi värskest uuringust selgub, et Eesti inimene ei ole väga keskkonnateadlik, kuid võib eeldada, et sellest teemast rääkimine saab tulevikus aina olulisemaks.

"Ma arvan, et me ei ole jõudnud oma valijateni puhtfüüsiliselt ja tehniliselt. Meie olemasolu ei olnud võibolla väga paljudele teadagi, et me oleme erakond, keda tasuks kaaluda parlamenti valida," ütles Izmailova viimaste riigikogu valimiste kohta.

Izmailova tõi välja, et näiteks Tallinnas ei ole transpordisüsteem jätkusuutlik, rohkem tuleks kasutada ühistransporti ja jalgrattaid.

"Ma tunnen väga paljusid autojuhte, kes tegelikult ei tahaks sõita autoga nii palju ja ei tahakski üldse omada autot. Aga paraku on see olukord selline, et tööle jõuda või lapsed kooli saada, peavad nad kasutama autot," sõnas Izmailova.

Lisaks tuleb tähelepanu pöörata ka energeetikasektorile ja rohkem investeerida tuule- ja päikeseenergiasse, ütles erakonna esimees. Ta ütles, et tuleb vaadata rohkem tulevikku, kuid näiteks neljanda põlvkonna tuumareaktorid on veel unistus ja tuumaenergia kasutuselvõttu ta ei poolda.

Töö Tallinna abilinnapeana andis Izmailova sõnul talle suure juhtimiskogemuse.

"Rohelised said väga palju oma ideid teostada. Ja see andis, ütleme nii, et hammas läks verele. Palju parem on olla ikkagi võimul ja teostada oma maailmavaadet kui kritiseerida oemasolevat võimu väljaspool riigikogu," sõnas esimees.