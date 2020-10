Erakonna esimees Indrek Saar ütles ERR-ile, et ta pole ise petitsioonile allkirja pannud ning pole ka otsustanud, kas ta seda teeb.

"Erakonna esimehena pean kõigepealt erakonnas arutelud läbi viima ja siis vastavalt käituma," selgitas ta.

Saar lisas, et erakonna sees on palju erinevaid nägemusi ehk on neid, kes abieluvõrdsust toetavad ja ka neid, kes leiavad, et esmalt tuleks vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid.

"Kuna meil on tegemist demokraatliku organisatsiooniga ja suure organisatsiooniga, siis seda küsimust tuleb kindlasti arutada. Meil pole nii nagu mõnes teises erakonnas, et juht ütleb, et on otsustatud ja kõik sörgivad järele," sõnas erakonna esimees.

Saar lisas, et erakonnas arutelud käivad, kuid ühist positsiooni veel võetud pole.

Saar rõhutas ka, et ei tohi unustada, kust kogu teema alguse saanud on.

"Mis on antud hetkel suurim oht, millest see kõik on alguse saanud ja millega valitsus meid täna ähvardab, on kevadel toimuv referendum. See pöörab meid inimõiguste vaates ajas tagasi," ütles Saar.

Sotside juhatuse ja riigikogu fraktsiooni liige Riina Sikkut ütles ERR-ile, et on ise petitsioonile allkirja andnud.

"Siin on küsitud, kas riigikogu liige peaks allkirjastama petitsiooni, mis niikuinii on riigikogule mõeldud. Aga see on ikkagi sümboli väärtusega või on seisukohavõtt. See näitab seda, kas inimesed on näiteks valitsuse poolt või vastu," selgitas Sikkut.

Sikkut sõnas, et igas erakonnas leidub erinevaid seisukohti, kuid paljud sotsid on juba praegu välja öelnud, et nad pooldavad abieluvõrdsust.

"Erakond on ka demokraatlik organisatsioon ja meil on kindel protsess, /---/ kui mõnes küsimuses erakonna ühist seisukohta esitada. Peame seda arutama ja seda me teeme," ütles Sikkut ja täpsustas, et kui seisukoht ei ole erakonna programmis kirjas, siis tuleb selle üle nõu pidada.

Sikkut selgitas, et erakonna programmis, mis koostati enne eelmisi riigikogu valimisi, seisab kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtu pooldamine, kuid abielu mõiste defineerimine siis veel päevakorras polnud.

"Eks ikka vaieldakse tehniliste küsimuste üle, mis oleks õige käik, mis tuleks teha, aga /---/ nii või naa jõuame me selle aruteluni, tulenevalt sellest referendumist või nüüd ka petitsioonist," ütles Sikkut.