"Tänases poliitilises kliimas on end liberaalsena määratlevale erakonnale abieluvõrdsuse toetamine ainuvõimalik tee," seisis kirjas.

"Esiteks, te räägite täna sellest, et kooseluseaduse rakendusaktid on vaja vastu võtta. Nõus. Ma tuletan teile meelde, et Reformierakond ning Sotsiaaldemokraadid olid koos koalitsioonis, teile anti võimalus see probleem ära lahendada. See on fakt! Reitingute hirmus te seda teha ei julenud, mage," märkis Kurve.

"Teiseks, te räägite täna sellest, et vaja on koondada jõud, et rahvahääletust ei tuleks. Nõus, rahvahääletus ongi äärmine rumalus. Paraku ei suuda te mitte ühtegi ettepanekut teha, kuidas see peatada, peale pideva korrutamise, et seda rahvahääletust ei peaks korraldatama. Fenomenaalne strateegia tõepoolest," lisas ta.

Kurve sõnul on ühiskondlik diskussioon ilma Reformierakonna ja sotsideta edasi liikunud ning kuigi kooseluseaduse rakendusaktid on vaja endiselt vastu võtta on täna teemaks abieluvõrdsus.

"On häbiväärne, et end liberaalseteks erakondadeks pidavad Reformierakond ning Sotsiaaldemokraatlik erakond, kaotavad igasugused väärtused poliittehnoloogia ning reitingute nimel," seisis avalikus kirjas.

Kurve kutsus Kaja Kallast ja Indrek Saart Roheliste petitsioonile allkirja andma.

"Petitsioon, millele on allakirjutanud üle 26 500 inimese ning mida on toetanud avalikult ka Eesti 200, ootab teie allkirju," lõppes pöördumine.

Erakond Eestimaa Rohelised algatas reedel petitsiooni, mille eesmärk on paluda riigikogul sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost.