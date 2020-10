"Eesti poliitikas on täna unikaalne pretsedent /---/, progressiivseid ning liberaalseid väärtusi esindavad ja veavad edasi kaks parlamendivälist erakonda," sõnas roheliste kaasjuht Kaspar Kurve pressikonverentsil.

Roheliste teine juht Züleyxa Izmailova ütles, et loodetavasti liituvad deklaratsiooniga ka teised parteid.

"Oleme kogunenud täna siia, et allkirjastada deklaratsioon, kus me ütleme välja selle sama tõe, mille ümber see tants siin praegu käib. Meie arust peaks Eestis saama abielluda võrdsetel alustel ka samast soost isikud," ütles Izmailova.

Ta selgitas, et Eesti poliitiline diskursus on nii palju muutunud, et seda pole võimalik enam tagasi muuta. Izmailova lisas, et käes on aeg võtta suund euroopalike väärtuste poole.

Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles, et Eestis on pikalt sammutud ühel kohal. Ta selgitas, et on oluline olla riik, mis ennekõike kaitseb inimeste õigusi.

"Kui poliitiline süsteem on kinni jooksnud, siis just nimelt saab sealt paigalt minema, kui me need asjad, mis meid eristavad, korraks kõrvale jätame /---/ ja keskendume koostööle," ütles Kallas rohelistega koostöötamise kohta.

Ta selgitas, et Eestis on tekkinud seisak erakondade põhimõtte tõttu, et üks partei peab võitma ja teised kaotama.

"Mis me rohelistega täna alustame, ei saavuta ainult seda, et me õiguste kaitse paika paneme Eestis, vaid loome ka teistsugust poliitilist kultuuri," sõnas Kallas.

Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna ütles, et Eesti ei tohiks olla riik, kus vabadused on kinni keeratud. Ta lisas, et Eesti ei tohiks liikuda samas suunas, mis Poola.

"See sama armastuse- või abieluvõrdsuse teema ei ole ainult vikerkaarevärviline teema /---/, on palju laiem teema, see on küsimus, kuhu suunas Eesti läheb," sõnas ta.

Deklaratsioonile kirjutasid alla roheliste kaasjuhid Kaspar Kurve ja Züleyxa Izmailova ning Eesti 200 esimees Kristina Kallas.

Lisaks saatis Kurve deklaratsiooni laiali kõikide parlamendierakondade juhtidele ja ka Tulevikuerakonnale.