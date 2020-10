Eesti ettevõtete käive e-kaubandusest on statistikaameti hinnagul veel tagasihoidlik. Rahvusvahelises võrdluses on Eesti e-kaubanduse osatähtsuselt 14. kohal.

Et infotehnoloogia uuringus küsiti infot eelneva aasta kohta, ei peegeldu tulemustes veel koroonaviiruse mõju. Tõenäoliselt on see jõudsasti kasvatanud e-kaubanduse osakaalu, kuid nii on läinud kõigis riikides.

Eelmisel aastal müüs viiendik Eesti ettevõtteist oma tooteid veebilehe või elektrooniliste andmevahetuse kanalite kaudu.

Veebimüügi osakaal oli ettevõtete müügitulust viis protsenti. Müügitulust kaksprotsenti moodustas veebimüük eraisikutele ning kolm protsenti veebimüük teistele ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele.

Müügi osatähtsus veebilehtede kaudu moodustas ettevõtete müügitulust vaid 0,3 protsenti, teatas statistikaamet.