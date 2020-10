ERR Pennsylvanias: kaalukeeleosariigi valijad valmistuvad viimaseks spurdiks

USA presidendivalimisteni on jäänud täpselt nädal aega. "Aktuaalne kaamera" uuris kaalukeeleosariigis Pennsylvanias, kuidas Donald Trumpi ja Joe Bideni toetajad viimaseks kampaaniaspurdiks valmistuvad.

Pennsylvania osariigi kirdeosas asub 317 000 elanikuga Luzerne'i maakond. See vähetuntud piirkond muutus 2016. aastal Donald Trumpi üllatusliku võidu kehastuseks, kui senine demokraatlik valijaskond läks suurelt tema taha. Nüüd kutsutakse seda Trumpimaaks ja kohalike entusiasm ei ole kuhugi kadunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vabariiklased on teinud mitu kuud autoparaade, et näidata toetust president Donald Trumpile.

2000. aastate alguses suleti Luzerne'i maakonnas suur hulk söekaevandusi ja tööstusettevõtteid, mis omakorda tõi kaasa rahvaarvu languse. Kohalike vabariiklaste juhi Justin Behrensi sõnul tundsid inimesed, et nad on jäetud unarusse, kuni tuli Trump, kes rääkis asjadest, mis olid neile olulised.

"Ta rääkis tavatöötajate eest. Ta rääkis meie õiguste kaitsmisest. Ta kaitseb meie piire. Ta hoolib Ameerikast ja seab Ameerika ennekõike," ütles Behrens.

"Selle piirkonna majandus on väga energiakeskne. Frakkimine on siin oluline. See peaks taas muutuma elujõuliseks siin piirkonnas ja osariigis," rääkis Trumpi toetaja Kenny Conklin.

Joe Bideni kampaania jaoks on äärmiselt oluline kaotusi Luzerne'is vähendada, et kaalukeeleosariigis Pennsylvanias võita.

Biden on muuseas sündinud kõrvalmaakonnas Lackawannas, mis jäi neli aastat tagasi küll demokraatidele, kuid napilt.

"Minu sõnum on täna: vaadake mõlemat kandidaati ja hääletage oma südamega. Hääletage inimese poolt, kes toob teie arvates Ameerika tagasi kokku, mitte ei lõhesta seda veelgi enam. Hääletage kaastundliku mehe poolt," ütles Lackawanna maakonna demokraatide juhst Chris Patrick.

Kohalike demokraatide viis valijateni jõuda on lihtne: vabatahtlikud riputavad ustele silte, millel on kampaanialubadused ja valimisinformatsioon. Koroonaviiruse tõttu üritatakse vestlusi vältida.

Patrick rõhutas, et tervishoid on nüüd muutunud Lackawanna elanike jaoks olulisemaks kui kunagi varem.

"Vabariiklased ähvardavad pidevalt Obamacare'i tühistada ja asendada, aga samal ajal ei ole neil plaani. Tõenäoliselt esimest korda USA ajaloos on ameeriklastel tervisekindlustus ja see on inimestele oluline," ütles Patrick.

USA presidendivalimised toimuvad 3. novembril.