Trumpi võit on võimalik edu korral Floridas ja Pennsylvanias

USA presidendivalimiste võidu võti on Florida ja Pennsylvania osariigis - kui üleriigilistes küsitlustes Joe Bidenist märgatavalt maha jääv president Donald Trump suudab neis võita, on tal endiselt lootust tagada endale teine ametiaeg.

Kui Trump saab endale Florida ja Pennsylvania valijamehed, võib ta lubada ka kahe teise kaalukeeleosariigi - Wisconsini ja Michigani - kaotamist ning ikkagi võita. Seda eeldusel, et ta võidab ka kõigis neis ülejäänud osariikides, kus ta oli edukas 2016. aastal, kirjutab USA sisepoliitikat kajastav väljaanne The Thill.

Trumpi võiduvõimalused on suuremad Floridas, kus ta jääb Bidenist maha vähem kui kahe protsendipunktiga, selgub küsitlustulemusi kajastava keskkonna RealClearPolitics keskmistatud andmetest. Pennsylvanias juhib Biden samade andmete põhjal viie protsendipunktiga.

Pennsylvanias otsustavad töölisvalijad

Pennsylvania tähtsust näitas selgelt esmaspäev, kui Trump pidas seal kolm kampaaniaüritust, millel kritiseeris Bidenit, eriti viimase majanduspoliitilisi plaane. Trump loodab kasu lõigata Bideni seisukohtadest kildagaasi ammutamiseks kasutatava frakkimistööstuse suhtes, mis on Pennsylvania edelaosas oluline teema. Maailmas on kildagaasi ammutamine sellise meetodiga saanud keskkonnakaitsjatelt rohkesti kriitikat.

"Bideni plaan tähendab Pennsylvania energeetikasektorile majanduslikku surmaotsust," ütles Trump suure rahvahulga ees esinedes. "Ta kaotab teie energeetikatööstuse ja saadab Pennsylvania sandistavasse depressiooni," teatas president.

Esmaspäeva pärastlõunal käis Pennsylvanias väiksemal kampaaniaüritusel ka Biden, kes süüdistas Trumpi massiüritusi kokku tuues koroonaviiruse levitamises. Biden, kes on Pennsylvanias sündinud, rõhutab sageli oma päritolu ning kinnitab, et jumala abiga suudab ta seal võidu saavutada.

2016. aasta presidendivalimistel Hillary Clintoni kampaaniat vedanud John Podesta leidis samas, et Trump on frakkimise osas valel positsioonil. "Biden peab lihtsalt oma seisukohti selgitama - et esitaks ei kavatse frakkimist keelata ning teiseks, et ta loob miljonieid rohelisi töökohti," rõhutas Podesta.

Pennsylvanias on demokraatidel tugev positsioon Philadelphias, eriti äärelinnades, kus sealsed naised on kirglikud Trumpi-vastased. Kuid presidendi positsioonid on tugevamad osariigi edelaosas, sealsete kaevandus- ja tööstussektori tööliste hulgas. Ka Hillary Clinton kaotas osariigi just tänu kaotusele sealsetes maakondades.

Demokraatide kampaaniastrateeg Pennsylvanias Mark Nevins ütles, et on Boideni edu osas ettevaatlikult optimistlik, kuid ta lisas, et ükskõik kumba kandidaadi võit ei saa olema suur.

Pennsylvania osariigi Franklini ja Marshalli kolledži professor Terry Madonna rõhutas, et osariigi edelaosa maakonnad on need, mille tulemusi tuleb häältelugemisel esmajoones jälgida. Ta leidis, et demokraadid peavad sealsetes olulisemates maakondades võitma. Trump aga peab võidu saavutamiseks suutma aktiveerida oma valijabaasi - valgenehalisi töölisi vanades tööstus- ja kaevanduspiirkondades.

"Ma ei välista, et Trump suudab võita, kuid ta ei ole praegu favoriit," märkis Madonna.

Floridas väheneb vabariiklaste ja demokraatide vahe

Pennsylvaniast veelgi olulisem on Trumpile võita Floridas, kus võitja kirndlustab endale 29 valijamehe hääled Pensylvania 20 vastu. Kui president ei võida päikeseosariigiks nimetatud Floridas, on tema tagasivalimisvõimalused väga väiksed.

Kui ta kaotab Florida, siis peab ta võitma kindlasti Pennsylvania, kuid tõenäoliselt ka nii Wisconsinis kui ka Michigani või muudes osariikides, osalt ka neis, kus ta neli aastat tagasi kaotas nagu näiteks Minnesota, tõdeb The Hill.

Floridas edu saavutamiseks muutis Trump isegi oma elukohta - kolides eelmise aasta septembris kindlalt demokraatide kontrolli all olevast New Yorgist Floridasse. Oma hääle andis Trump juba laupäeval Floridas Palm Beachi maakonnas.

Trumpi vastu teeb Flordas aga kampaaniat ekspresident, demokraat Barack Obama, kes oli laupäeval Miamis ning teisipäeval Orlandos, et kindlustada hääled dekokraatide kandidaadile osariigis, kus ta ise kahel korral võitis. Biden tuleb Floridasse neljapäeval.

Florida on ka osariik, kus ajalehe The The New York Times andmeil on mõlemad presidendikandidaadid kulutanud enim raha telereklaamidele - Biden alates maikuust kuni oktoobri keskpaigani 74 miljonit dollarit, Trump 53 miljonit dollarit.

Trumpi kampaaniajuht Bill Stepien tunnistas et praegu käiva kirja teel hääletamisel osaleb märksa rohkem registrerritud demokraatide valijaid kui vabariiklaste omi, kuid see vahe on hakanud vähenema, kui jaoskondades avati eelhääletamise võimalused. Tema sõnul oli demokraatide toetajate antud hääli alguses 19 protsenti rohkem kui vabariiklastel, kuid nüüdseks on vahe kahananeud alla kuue protsendipunkti. "Iga päevaga me kahandame demokraatide edumaad, mis tekkis kirja teel antud häältega," ütles ta.

Florida demokraadid usuvad oma võitu, kuigi ei julge seda veel kindlalt välja öelda. Demokraatide konsultant Miamis Fernand Amandi viitas, et tema usu aluseks on ajalooliselt kõrge valimisosalus, mis traditsiooniliselt on kasulikum demokraatidele.

Demokraatidele teevad muret Floridas elavad latiinod, eriti Kuuba juurtega ameeriklased. Lõuna-Florida ülikooli emeriitprofessor Susan MacManus tõi esile, et Florida latiinode seas on eraldusjoon, kus ühele poole jäävad "sotsialismist pärit" inimesed - peamiselt Kuubalt, kuid ka Venezuelast ja Nicaraguast tulnud ning teisel pool muudest Ladina-Ameerika riikidest päri ameeriklased.