EKRE aseesimees ja siseminister Mart Helme ütles teisipäeva õhtul Jõhvis, et erakond on teinud ettepaneku seda raha ERR-ile mitte eraldada, ajendiks tõi ta rahvusringhäälingu propagandistliku tegevuse.

Helme nimetas ERR-i töötajaid "niinimetatud ajakirjanikeks-propagandistideks", kes on veendunud, et neil on puutumatus.

"Aga nad ei ole puutumatud. Me oleme teinud ettepaneku, et me võtame neilt lihtsalt raha ära. Meil on riigieelarve defitsiidis... Nad tahavad saada 22 miljonit uue maja ehitamiseks. Me ei anna seda raha. Me ei anna seda," sõnas ta teisipäeval õhtul Jõhvis EKRE poolt korraldatud kohtumisel "Kahekõne rahvaga".

Selle peale kõlas saalist hääl: "Te korra juba lubasite seda!"

Helme märkis, et tookord ei saanud nad koalitsioonipartneritega kokkuleppele, aga nüüd on uus olukord. "Nüüd tahame uuesti sellega välja tulla. See on konna keetmine - korraga ei saa, aga tasapisi temperatuuri tõstes, pika peale saab," teatas ta.

Lukas: riigieelarves ja eelarve strateegias on ERR-i telemaja sees

"Mardil jääb nii palju särtsu üle, et ta annab tööd ka teistele ministritele," oli kultuuriminister Tõnis Lukase esimene kommentaar Mart Helme väljaöeldule. Kultuuriminister kuulis enda sõnul sellest ettepanekust kolmapäeval esimest korda.

"Ja mina töötan hea meelega Jüri Ratase valitsuses ja ootan temalt korraldusi ja Mardil on selleni veel pikk maa minna," lisas Lukas.

Lukas kinnitas, et valitsuses on riigieelarve tulevaks aastaks lukku pandud ja eelarve strateegia on otsustatud aastateks ette ning ERR-i telestuudiote maja on riigi investeeringutes sees.

"Siin tõenäoliselt Mart Helme väljendas oma seisukohta, selliseid asju on olnud ka eelnevates valitsustes, aga sellel seisukohal ei ole praegu minu teada mitte mingisugust alust. Diskussiooni pole tegelikult algatatud."