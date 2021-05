Tallinn kiitis heaks uue telemaja detailplaneeringu algatamise

"Linnavalitsus kiitis tänasel istungil heaks Gonsiori tänav 21 ja Kreutzwaldi tänav 14 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamise, mis tähendab, et tänaste uue ja vana raadiomaja vahele on võimalik planeerida kuni kuue maapealse ja kuni kahe maa-aluse korrusega Eesti Rahvusringhäälingu uut hoonet," ütles abilinnapea Andrei Novikov teisipäeval ERR-ile.

Ees ootab "kindlasti veel pikk menetlus", lisas Novikov. "See ala on suhteliselt keerukas, seal on ka muinsuskaitselisi eritingimusi, kuid ma usun, et kuskil kahe-kolme aasta pärast on see planeering kehtestatud ning uus ehitusõigus sellele alale ka määratud," rääkis ta

Küsimusele, kas menetlusega tõesti nii kaua läheb, selgitas Novikov: "Kindlasti võib võtta nii kaua aega, sest praegu on tegu algatamisega. Seejärel on vastuvõtmine ja kehtestamine. Me küll kindlasti ei venita selle planeeringuga, kuid üldjuhul planeeringu menetlus võtab suurusjärgus kolm aastat aega. Nii et selline see ajakava on."

Küsimusele, miks detailplaneering algatati, vastas Novikov, et see oli ERR-i soov. "Huvitatud isik ehk siis ERR tegi vastavasisulise avalduse, tema on huvitatud sellest planeeringust. Kindlasti sellise tähtsuse ja mahuga hoone eeldab planeerimismenetlust. Nii et kui planeerimismenetluse algatuse ettepanek tuli, siis linn arutas seda."

ERR-i uue telemaja ideekonkursi võitis 2019. aasta kevadel toimunud konkursil arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid töö nimega "Roheline lina". Niinimetatud uue raadiomaja ja vana raadiomaja, praeguse uudistemaja, vahelisele alale ehitatavasse uude telemajja kolivad ERR-i telestuudiod ja teletoimetus ning konkursi lähteülesanne oli realistlik ja optimaalsete kuludega rajatav lahendus, mis arvestaks muinsuskaitse eritingimustega ning oleks mugav, nüüdisaegne, energiasäästlik ja madalate kasutuskuludega.

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ütles, et kui rahvusringhääling viis 2019. aastal koostöös linnavalitsuse ja arhitektide liiduga läbi arhitektuurikonkurssi, oli kõigi osapoolte ühiseks eesmärgiks jõuda projekteerimistingimusteni.

"Kahjuks meie kokkulepped lõpuni ei realiseerunud ning kokkuleppel Tallinna linnaplaneerimise ametiga algatasime möödunud aasta aprillis detailplaneeringu protsessi, mis tänaseks on jõudnud algatamiseni. Oma olemuselt on see küll omamoodi tagurpidi protsess, kus koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Tallinna linnaplaneerijatega on rahvusvahelise arhitektuurikonkursi raames leitud paljude osalejate seast väga hea lahendus," selgitas Roose.

Samuti tegeleb ERR igapäevaselt projekti arendamisega, sellele alusdokumendi ehk detailplaneeringu koostamisega, lisas ERR.

"Meie ERR-is anname endast kõik, et koostöös projekteerijate ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga jõuda detailplaneeringu kehtestamiseni juba järgmise aasta teises pooles. Tõenäoliselt eeldab selline ajagraafik nii mõnegi harjumuspärase rutiini ülevaatamist, kuid heas koostöös on see võimalik," usub Roose.

Tema sõnul on detailplaneeringu algatamise avalduse ja tänase päeva vahele jäänud aasta jooksul nii arhitektide-projekteerijate rühm kui linnavalitsuse ametnikud teinud hinnanguliselt ära enamuse neist töödest, mis tavaliselt kuuluvad planeeringuprotsessi sisse. "Seega usun siiralt, et linnavalitsuse töötajad suudavad ajalises mõttes abilinnapead positiivselt üllatada," lisas ERR-i juht.

"Meie oleme seadnud endale selge eesmärgi alustada uue telemaja ehitamist hiljemalt järgmise aasta teises pooles," kinnitas Roose.