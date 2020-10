Prokuratuur Kiili kohtu alt vabastamist ei vaidlusta

Prokuratuur ei plaani Tallinna Sadama korruptsioonis süüdistatud eksjuhti Allan Kiili kriminaalmenetluse lõpetamist ja kohtu alt vabastamist vaidlustada, sest prokuratuuri hinnangul on tõestatud, et mees on haige ja tal paranemislootust ei ole.

"Määrust eelkõige kriminaalmenetluse lõpetamise osas prokuratuur tõenäoliselt ei vaidlusta. Seda põhjusel, et arvestades tuvastatud asjaolusid tundub meile sellise määruse vaidlustamine perspektiivitu. Samuti tooks sellise vaidluse jätkamine pikema, mõne kuulise pausi menetlusse," ütles riigiprokurör Denis Tšasovskih.

"Kindlasti üheks väärtuseks on selles menetluses katkematus ja mõistlik menetlusaeg, menetlusökonoomia. Arvestame sellega, et kuigi me ei ole kohtumäärust veel tervikuna näinud, on kohtupraktikas aktsepteeritud menetluse lõpetamine ka humaansetel kaalutlustel, mis võisid ka tänase otsuse sisu mõjutada," lisas ta.

Tšasovskih ütles, et tegelikult oli prokuratuuri jaoks kohtu tänane otsus Kiili suhtes kriminaalmenetlus ootuspärane, sest kohtus oli piisavalt tõendamist leidnud mehe halb tervislik seisund ja sellest tulenev võimetus menetluses osaleda. "Allan Kiil ei nõustunud asja arutamisega ilma tema osavõtuta. Ekspertiisiga on tuvastatud, et ka videosild ei ole antud olukorras lahendus, kuivõrd terviseseisund oluliselt takistab menetlusest osa võtmist. Selles mõttes on see olnud üsna ootuspärane lahend," rääkis Tšasovskih.

"Omalt poolt sooviks rõhutada seda, et tegemist on siiski konkreetse üksikjuhtumi lahendamiseks tehtud lahendiga, millest ei saaks järeldada, et teatud grupil inimestel, kes on parandamatult haigestunud, on justkui tekkinud kriminaalmenetluses immuniteet. Absoluutselt mitte. Teise elemendina kuulub kohustuslikuna tuvastamisele asjaolu, et inimesel tõepoolest ei ole võimalik menetlusest osa võtta," märkis riigiprokurör.

Lisaks menetluse lõpetamisele vabastatakse aresti alt ka Allan Kiili varad. Peamiselt kinnisvara, mis oli arestitud tsiviilnõuete tagamiseks, kuid ka 9000 eurot sularaha. Lisaks kaetakse Kiili viie aasta õiguskulud 108 000 euro ulatuses. Umbes 900 000 eurot, mis on deposiitkontol, jääb arestituks kuna Kiil ei tunnistanud varasemalt raha omaks ja prokuratuur käsitleb seda kriminaaltuluna.

Kas kohtuotsust vaidlustada ei kriminaalasjas kahju kannatanud Tallinna Sadam veel otsustanud. "Meie positsioon oli, et juhul kui kohus otsustab Allan Kiili suhtes menetluse lõpetada, siis kindlasti peab ta olema siia menetlusse kaasatud kostjana. Eks siis kohus täna avaldas oma seisukoha. Selle peale, mis seal ikka, me peame tutvuma, mõtlema ja siis tegutseme edasi," ütles Tallinna Sadama esindaja vandeadvokaat Dmitri Teplõhh.

"Ma ei saa hetkel öelda kuidas me tegutseme, aga võimalused on siin ikkagi olemas. Sealhulgas võimaldab seadus kannatanule, kus nõue jäeti läbi vaatamata kriminaalmenetluses, alati pöörduda uuesti tsiviilkohtusse. See on üks asi. Ja teine asi, et kaalume ja vaatame, kas määrus selle koha pealt on vaidlustatav, või mitte," lisas ta.

Harju maakohus vabastas kolmapäeval Tallinna Sadama eksjuhi, raskelt haigestunud Allan Kiili edasisest kohtupidamisest. Määrus on edasi kaevatav 15. päeva jooksul.