Sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) ütles ERR-ile, et Tööandjate keskliit kinnitas, et neile sobib haiguslehtede hüvitamine alates teisest haiguspäevast. Tööandjate sõnul aga veel kokkulepet pole, sest vastuseta on veel mõned olulised küsimused.

Kiige sõnul tähendab see, et inimese enda kanda jääks üksnes esimene haigena kodus veedetud päev.

Praegu on esimesed kolm haiguspäeva inimese omavastutusel, mis tähendab, et keegi neid talle ei hüvita. See on viinud olukorrani, kus inimesed ei kipu haigena koju jääma, sest ei saa endale seda rahaliselt lubada. Tööandjate keskliit on pikalt seisnud vastu haiguslehtede varasemale hüvitamisele.

Nüüd aga võib toimuda murrang: tööandjad võivad viimaks nõustuda hüvitise varasemaks toomisega. Kui seni oli tööandjate kanda haiguslehe 4.-8. päev ning haigekassa võttis hüvitamise üle alates haiguslehe 9. päevast, siis edaspidi jääks tööandjate kanda 2.-5. haiguspäev ning haigekassa hakkaks hüvitama alates 6. haiguspäevast. See tähendab, et ühest küljest tööandjate koormus kasvab, ent teisalt nende hüvitatavate haiguspäevade arv lüheneb viielt neljale.

"See kindlasti aitaks kaasa haigusjuhtumite puhul kodus püsimisele ja tööle mitteminekule ning seeläbi viiruse leviku tõkestamisele," selgitas sotsiaalminister Tanel Kiik ERR-ile. "Ühepäevane omavastutus jääb eeskätt seetõttu alles, et haiguspäevi ei hakataks võtma valedel põhjustel, misiganes muudel asjaoludel."

Kiik selgitas, et tööandjate palvel oleks muutus esialgu katseline. Ühe-kahe aasta pärast võiks hinnata, milline on olnud muudatuse mõju eelarvele, haiguslehtede võtmise sagedusele, aga ka olukorra kuritarvitamisele. Pärast vahehindamist ja vajadusel muudatuste tegemist saaks uue olukorra juba põlistada.

Valitsus arutab haigushüvitise varasemaks toomist sel neljapäeval. Heakskiidu korral liigub see riigikokku, kus peab läbima kolm lugemist. Sotsiaalminister loodab, et haigushüvitised nihkuksid teisele päevale veel selle aasta sees.

Tööandjate keskliit: liigume kokkuleppe suunas

Tööandjate keskliidu esimees Arto Aas ütles ERR-ile, et liit pole oma lõplikku sõna öelnud, kuigi liigub kokkuleppe suunas.

"Kui me saame adekvaatsed vastused kolmele küsimusele, siis võiksime seda toetada," ütles Aas ERR-ile.

Aasa sõnul soovib liit näha eelnõu kulude arvutuse metoodikat riigi poolt. Samuti soovib Aasa sõnul liit kuulda, kuidas riik katab Haigekassa 15 miljoni eurose kulude kasvu ning milliseks perioodiks konkreetne haiguspäevade muudatus teha.

Aas ütles, et haiguspäevade muudatus võiks olla tehtud üheks aastaks.

Aas rääkis, et järgmisel nädalal tööandjate keskliidu kohtumine sotsiaalministeerimiga, kus ta küsimustele vastuseid ootab.