Teadlaste kinnitusel on lestakala meres vähemaks jäänud

Saaremaa kalurid rääkisid suvel, et lesta on meres vähemaks jäänud, sama kinnitavad ka kalateadlased, kes on juba paarkümmend aastat Põhja-Saaremaal, Küdema lahes sügiseti seirepüüki teinud. Viimastel aastatel on kinnitust leidnud ka fakt, et meie rannikumeres elab kahte liiki lesta, mida väliste tunnuste põhjal praeguste teadmistega eristada veel ei osata.

Kohalikud kalurid kiirpaadiga Küdema lahes lestal ei käi. Kalateadlased on sügiseti käinud seal kala püüdmas juba paarikümnel aastal. Nii nagu kohalikel kalameestel, pole ka teadlastel 30 katsepüügi võrguga saagipäevad vennad.

"Tänane saak oli üsna kehva, ei olnud midagi rõõmustavat seal. Võrgus olid lestad, ümarmudil, mõned kiisad. Ja siis oli palju auke ja äranätsutatud kalatükke. Et hülged olid jälle meie võrgud üles leidnud täna öösel," rääkis Eesti Mereinstituudi kalateadlane Redik Eschbaum.

Selgub, et alles mõned aastad tagasi kinnitati fakti, et Küdema lahes elab kahte liiki lesta - Läänemere lest ja Euroopa lest. Peale vaadates ja ka maitse poolest neid eristada ei saa. Seda saab teha ainult geeniuuringutega.

Kõige olulisem erinevus kahe lestaliigi puhul on see, et üks liik paljuneb Läänemere madalikel, teine võtab aga ette pika teekonna näiteks Borholmi saare lähedusse.

"Nad on mõlemad siin ja seda me tahaksime ka uurida, et kui suur osa on ühel ja kui suur osa on teisel. Nad on erinevad liigid, nende sigimisalad ei kattu absoluutselt. Euroopa lest läheb kudema Läänemere süvikutesse," lisas Eschbaum.

Seirepüügid näitavad, et lesta on jäänud meres vähemaks ja kala on vanuseliselt noorem. Prognoosid pole head ka järgmiseks aastaks.

Kuigi ümarmudilal ja lestal on meres ühine menüü toitumisel, pole söögipuudus siiski peamiseks lesta vähenemise põhjuseks. Suurem roll lesta arvukusel on kalateadlaste hinnangul hoopis Läänemere soolsuse ja hapnikusisalduse vähenemisel. Need kriteeriumid on olulised just lesta paljunemisprotsessiks.