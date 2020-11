Eesti Energia: Leedu otsus oli õige samm

Eesti Energia teatas, et nende hinnangul on Leedu otsus õige samm ausama turukorralduse suunas Baltikumis, kuhu siiani on ebavõrdsel alusel sisenenud kolmandate riikide elekter, mille tootmisel pole tasutud tasutud keskkonnatasusid, mis Euroopa Liidus kehtivad.

"Selline olukord on seadnud Euroopa Liidu elektritootjad ebavõrdsesse turupositsiooni ning takistab investeeringuid uutesse taastuvenergial põhinevatesse tootmisvõimsustesse," märgiti teates.

Eesti Energia märkis oma teates, et kuigi see väga oluline sündmus Balti elektriturul oli pikalt ette teada, siis paraku pole Balti riigid suutnud siiamaani kokku leppida muudatuse järgses turukorralduses, sest selleks puudub kolme riigi vahel vajalik üksmeel.

Vene-Läti piiril on maksimaalne ülekandevõimsus 320 MW, mis on Valgevene-Leedu vahelisest ülekandevõimsusest üle nelja korra väiksem. Eesti Energia hinnangul tuleb nüüd turukorralduse eest vastutajatel jälgida, et tegelik elektrikaubanduse maht ei ületaks Vene-Läti vahelise maksimaalse ülekandevõimsuse mahtu. Vastasel korral tuleb Eesti elektrisüsteemi halduril Eleringil taotleda NordPooli elektribörsilt Eesti-Vene piiri avamist elektrikaubanduseks.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Eesti jaoks on oluline lisaks elektrikaubanduse lõpetamisele Venemaaga ka võrgutasu kehtestamine kolmandatest riikidest pärit elektrile 2021. aasta kevadel, et vähendada ebavõrdset konkurentsisituatsiooni.

Teisipäeval teavitas Leedu elektrisüsteemihaldur Litgrid elektribörsi NordPool vahendusel, et on lõpetanud elektri ülekandevõimsuse eraldamise piiriüleseks elektrikaubanduseks Valgevene piiril.

Kaubandus Läti-Vene piiril algab neljapäeva esimesel tunnil. Piirile antav ülekandevõimsus on ligi kaks korda väiksem, kui oli seni kolmandate riikide elektri impordiks eraldatud Valgevene-Leedu piirile, teatas Eesti süsteemihaldur Elering.

Kokkuleppe Vene-Läti piiri avamiseks Vene elektri impordiks sõlmisid Balti riikide süsteemihaldurid tänavu septembris. Oktoobris kiitsid Eesti ja Läti regulaatorid esitatud metoodika ülekandevõimsuste arvutamiseks heaks.

Kaubanduslikud elektrivood liiguvad Vene-Läti piiri kaudu kuni Balti riikide elektrisüsteemide sünkroniseerimiseni Mandri-Euroopa elektrisüsteemi sagedusalaga 2025. aasta lõpuks. Peale Venemaaga kaubanduse täielikku lõpetamist lõppeb täielikult ka elektri füüsiline voog Venemaalt.