Leedu peatas Astravetsi võrkuühendamise tõttu elektrikaubanduse Valgevenega

"Kell 12.03 ühendati Astravetsi tuumajaama esimese energiaploki generaator riigi ühtsesse elektrienergiasüsteemi," teatas Valgevene energeetikaministeerium.

Seejärel teatas Leedu võrguettevõtte Litgrid, et peatas vastavalt riigis kehtivale seadusele igasuguse elektrienergiakaubanduse Valgevenega. "Litgrid viis Valgevenest lähtuva elektrikaubanduse alates kella 11.38-st nullini, kui süsteemihaldur tuvastas kell 11.06 Astravetsi tuumajaama elektritoodangu," teatas Litgrid pressiteates, mida vahendas Leedu ringhääling.

Leedu peab Astravetsi tuumajaama, mis asub 30 kilomeetri kaugusel tema piirist ning 50 kilomeetri kaugusel pealinnast Vilniusest, ebaturvaliseks ning on vastu võtnud seaduse, millega keelatakse seal toodetud elektri ostmine.

Leedu ja Valgevene vahel elektrikaubanduse peatamisega ei saa Leedus enam müüa Valgevenes ja Venemaa põhiterritooriumil toodetud elektrit. Leedu jätkab siiski Kaliningradi oblastis toodetud elektri ostmist.

Läti ühineb Leedu blokaadiga Astravetsi elektrile

Läti valitsus otsustas teisipäeval toetada elektrikaubanduse seaduse muudatusi, millega nõutakse Venemaalt Lätisse eksporditava elektri sertifitseerimist. See peab tagama, et Venemaad, Valgevenet ja Balti riike ühendavas ühtses elektrisüsteemis (BRELL) ei saaks Lätile müüa Astravetsi tuumajaamas toodetud elektrit. Sertifikaat peab tõendama, et Lätile müüdav elekter on toodetud Venemaal. Läti kehtestatavad nõuded ei laiene siiski sellele elektrienergiale, mis on vajalik süsteemi taskaalustamiseks ja selle stabiilsuse hoidmiseks.

Astravetsi tuumajaama esimene reaktor käivitati 20. augustil, selle ametlik ühendamine Valgevene elektrisüsteemi peaks toimuma 7. novembril, täielikult pannakse see tööle järgmise aasta esimeses kvartalis. Jaama teine energiaplokk plaanitakse käivitada 2022. aastal.

Litgrid importis esialgse hinnangu kohaselt tänavu esimesel poolaastal Valgevenest 0,3 TWh elektrit, mis moodustab 5 protsenti Leedu koguimpordist. Suurima osa oma tarbitud elektrist - umbes 45 protsenti - ostis Leedu sel aastal Rootsist.

Leedu, Läti ja Eesti plaanivad oma elektrisüsteemi Venemaa ja Valgevene võrgust lahti ühendada ning Euroopa süsteemiga sünkroniseerida 2025. aastal.