Washingtonis viibiv ERR-i USA korrespondent Maria-Ann Rohemäe rääkis "Terevisioonis", et Washingtonis on inimesed tänaval meelt avaldamas: Meeleavaldused on olnud üldiselt rahulikud, kuigi on olnud ka väiksemaid kähmlusi politseiga.

Washingtonis meeleavaldust jälgiv Rohemäe kirjeldas, et politsei on kasutanud tossupomme, et meeleavaldajaid veidi rahustada ja ka laiali ajada.

"Praegu igal juhul marsitakse. Olukord on olnud pinev, siis maha rahunenud, siis olnud jälle pinev ning jälle maha rahunenud. On olnud kokkupõrkeid politseiga, inimesi on arreteeritud," rääkis ajakirjanik.

"Ma olen ise näinud siin ka üleni mustas inimesi, keda seostatakse vasakäärmusliku liikumisega Antifa, kes on agitaatorid ja kes on veidi pahandust juba teinud siin," lisas Rohemäe.

Ajakirjanik märkis, et üldiselt on olnud meeleavaldused siiski rahulikud ning kokkupõrked meeleavaldajate ja politseinike vahel on olnud väikesed.

"Sellised agitaatorid, kes üritasid õhtu alguses natukene pahandust tekitada, võeti üsna kiiresti kinni. Tundub, et politsei on praegu väga agar ja ei taha, et olukord läheks hulluks, sest ennustatud ju on, et meeleavaldused lähevad vägivaldseks," ütles ta.

Washingtonis on kell veidi pärast südaööd ning Rohemäe hinnangul võib olukord öö jooksul pinevamaks muutuda.

Meeleavaldused pole üllatus

Rohemäe rääkis, et tegelikult ei tohiks meeleavaldustes midagi üllatavat olla, sest need on toimunud kogu suve jooksul.

"On väga palju inimesi, eriti "mustad elud" liikumisega seoses, kes ka praegu siin peamised marssijad on, kes soovivad, et president Donald Trump ametist lahkuks ja soovivad näidata oma meelsust sellega. Selles mõttes pole midagi üllatavat, me oleme näinud sama protsessi kogu suve jooksul," rääkis Rohemäe.

Juba valimispäeva eel kardeti, et pealinnas Washingtonis on oodata nii president Trumpi pooldajate kui ka vastaste meeleavaldus.

Muu hulgas oli Washingtoni planeeritud meeleavaldus Black Lives Matter Plazal, mis on sellele liikumisele pühendatud tänav Valge Maja ees. Sinna kogunesid Trumpi vastased.

Trumpi nime kandva hotelli ette kogunesid aga Trumpi toetajaid.