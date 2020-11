TalTechi õppeprorektor Hendrik Volli sõnul on Tallinna Tehnikaülikooli osalemine Euroopa tipptehnikaülikoolide koostöö- ja õppearenduse projektis EuroTeQ toonud endaga kaasa vajaduse laiendada TalTechi avatud ülikooli haaret ka EuroTechi partnerite suunas.

"Sisuliselt avavad EuroTeQi partnerülikoolid lisaks tasemeõppele ka avatud ja täiendõppe. Teades Hanno Tombergi varasemaid kogemusi on mul hea meel ja kindel tunne sellele suurele väljakutsele koos vastu minna."

Hanno Tomberg ütles, et Tallinna Tehnikaülikool on juhtiv inseneri- ja tehnikateaduste ülikool, mille eesmärk on tulevikuks parimate spetsialistide koolitamine.

"See võib toimuda nii kraadiõppe vormis, kuid järjest olulisemaks muutub ka avatud ülikooli täiendõpe ja tasemeõpe. Suurimad Põhjala ettevõtted nagu Volvo ja Nokia peavad oluliseks lähiaastatel oma töötajaskonnast vähemalt poole ümberõpetamise tulenevalt tehnoloogia arenguga kaasas käivatest uutest oskustest. Samasugune vajadus jõuab ka Eestisse tehisintellekti ja taastuvate energiaallikate suurema kasutuselevõtmise järel. Tallinna Tehnikaülikool peab selleks väljakutseks valmis olema ja koostöös tööandjate ning erialaliitudega vastavad koolitusprogrammid looma."

Hanno Tombergil on kogemusi nii kõrgharidusest, ettevõtlusest kui ka meediaorganisatsioonidest. Aastatel 2018-2020 töötas ta SA Archimedese juhatuse liikmena vastutades ka ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide elluviidavate Euroopa Liidu struktuuritoetuste projektide menetlemise eest. Aastatel 2014-2016 oli Tomberg Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees.

Meedia on ta töötanud Äripäevas, Eesti Päevalehes, Eesti Rahvusringhäälingus ja Eesti Meedias (praegune Postimees Grupp).