Tsahkna ja Ossinovski ei nõustu, et nemad aitasid EKRE võimule

"Mul ei ole mingeid süümepiinu," kinnitab Tsahkna nüüd, kui annab koos Ossinovskiga intervjuud, kus nad meenutavad, mis ja miks juhtus Eesti sisepoliitikas neli aastat tagasi ning mis sellele järgnes.

Nad ei nõustu etteheitega, et just 2016. aasta sügise võimupööre tõi lõpuks võimule EKRE.

Ossinovski ütleb turtsatades, et tegelikult tõi EKRE võimule siiski Mart Laar: "Sest EKRE võimule saamise seemned külvas Laar juba 1999. aastal, kui ta põllumajanduse teatavasti... ühte kohta keeras."

Ossinovski ja Tsahkna on kriitilised Reformierakonna suhtes, kes võitis küll mullu kevadel parlamendivalimised, aga ei suutnud valitsust moodustada. Ent nad on mürgised, rääkides Jüri Ratase teisest valitsusest, pidades silmas EKRE kui koalitsioonipartneri tegutsemist.

"Ja siin on Jüri Ratase suhtes kõige suurema pettumuse allikas. Ta ei võtnud neid mitte ainult valitsusse, mis parlamentaarses demokraatias on legitiimne samm, mida mina küll ei teeks, aga sellest võib veel aru saada," räägib Ossinovski. "Kuid et lastakse kogu Eesti liberaalne väärtusruum potist alla ja samuti Eesti rahvusvaheline maine... EKRE teeb seda, mida on lubanud, neid ei saa moraalsele vastutusele võtta. Keda saab [moraalsele vastutusele võtta], on ikka valitsusjuht, kellel on hoovad, et seda kontrollida."

Tsahkna on samal nõul. "Kui vaadata koalitsioonilepingut, siis see ei ole kõige õudsem. Aga kui 17 protsenti valimistel [hääli] saanud erakond dikteerib kogu valitsuse, riigikogu enamuse ja niimoodi üldse riigi poliitikat..." hakkab ta sõnu otsima. "Kui ei lükata selga sirgu, kui valitsuse juht ei kehtesta ennast, kui ta vabandab asjade eest, mille eest ei peaks vabandama, kui ta ei lase lahti ministrit, kes ei sobi oma tööd tegema, kui ta laseb sellel kõigel lohiseda – vaat see on vastutus, mida kannab praegu Jüri Ratas."

Jevgeni Ossinovski ja Margus Tsahkna intervjuud Toomas Sildamile, kus nad vaatavad nii neli aastat tagasi kui ka tänapäeva, ilmub rahvusringhäälingu portaalis reede hommikul ja seda saab kuulata reedel Vikerraadios kell 14.05.