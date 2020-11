Ossinovski ütles, et Mart Helme tagasiastumine oli opositsioonile ja demokraatlikult mõtlevatele erakondadele kordaminek.

"Need skandaalid ja probleemid, mis tema juhtimisega on kaasnenud, on olnud väga pikka aega. Neid umbusaldamisi on olnud mitmeid ja see, et õnnestus sundida teda taanduma, see on väga suur saavutus," sõnas Ossinovski.

Samas selgitas Ossinovski, et Reformierakonna initsiatiiv Martin Helmele umbusaldust avaldada ei olnud poliitiliselt tark otsus.

"Ei ole ju nii, et EKRE-st saab valitsuses lahti selle kaudu, et me umbusaldame järjest selle ministreid /---/, on vaja siiski töötada teisel viisil, teisi parlamentaarse demokraatia võimalusi kasutades, selleks, et tõepoolest muuta tõenäolisemaks see, et enne järgmisi valimisi saaks võimule enamusvalitsus, kus EKRE-t ei ole osapoolena sees," ütles Ossinovski.

Ossinovski sõnul oleks praeguseid parlamendierakondi vaadates kõige tõenäolisemad uued koalitsioonid kas Keskerakonna ja Reformierakonna vahel või kolmikliit, kuhu kuuluks sotsid, Reformierakond ja Isamaa. Ossinovski sõnas, et esimesse koalitsiooni on mõne inimese arvates väike lootus ka sotsidel pääseda.

"Mõni loodab ja arvab, et sinna võiks ka veel kolmanda osapoolena Sotsiaaldemokraatliku erakonna panna. Siis saaks presidendi ka ära valitud," ütles poliitik.

Ta selgitas, et praegusel valitsuskoalitsioonil üksi presidenti valida ei õnnestuks.

Isamaa jaoks on oluline olla võimul

Küsimuse peale, kui palju sõltub koalitsiooni püsimine Isamaa esimehest Helir-Valor Seedrist, vastas Ossinovski, et Isamaa jaoks on alati see, kellega valitsuses ollakse ja mida seal tehakse, olnud teisejärguline.

"Isamaad on hoidnud kõikide valitsuste juures, sõltumata sellest, kas need valitsused on teinud neile midagi meelepärast või mitte, tahe olla võimul," sõnas Ossinovski.

Ta selgitas, et Isamaa käitumisest praeguses valitsuskoalitsioonis jääb mulje, et nende võimuinstinkt on primaarne.

"Kas Isamaa erakond peaks leidma endas mingisuguse moraalse majakatule, mille poole hakkaks minema. Ma tahaks loota, et see kunagi juhtub," ütles Ossinovski.

Ta lisas, et partei sees on jäänud mulje, et Isamaa praegune juhtkond seda nn majakatuld ei leia.

EKRE ei jaga põhiseaduslikke alusväärtusi ja lõhestab ühiskonda

Ta selgitas, et paremäärmuslike populistlike erakondade ja poliitikute roll on eri riikides sarnande: ühiskonna institutsioonide alavääristamine ja ründamine ning konfliktide ülevõimendamine.

Ossiovski sõnas, et Jüri Ratas on peaministrina käitunud valesti, kuid mitte selles osas, et ta EKRE valitsusse võttis, vaid seetõttu, et ta on EKRE-l lasknud ühiskonna vastu barrikadeeruda.

Ratas pole Ossinvoski sõnul piisavalt kasutanud oma poliitilist jõudu valitsusjuhina.

"Needsamad tordid ja asjad on ju tegelikult näide sellest, et seda jõudu pole olnud," lisas ta.

Ossinovski selgitas, et EKRE valitsusse saamine pole aidanud neid inimesi, kes on sotsiaalmajanduslikus mõttes maha jäänud ning kes ootasid ebavõrdsuse vähenemist.

Vastupidiselt on lõhed ühiskonnas Ossinovski sõnul suurenenud ning seda teeks ka abieluteemaline rahvaküsitlus.

"Eesti valitsemine iseenesest hakkab meenutama juba komöödiafilmi nende inimeste väljaütlemiste pinnalt, mida me iga nädal kuuleme," lisas ta.

Küsimusele, kas sotsid kavatsevad sarnaselt ERJK eelnõule ka abielureferendumi toimumise kohta esitada riigikogus kümneid tuhandeid muudatusettepanekuid, vastas Ossinovski, et nad on kõikidest võimalustest teadlikud, kuid täpset taktikat veel erakonna ega fraktsiooni sees valitud pole.

Sotsidel õnnestub oma usaldusväärsus taastada

Norstati erakondade reitingu järgi toetab Sotsiaaldemokraatlikku erakonda 8,4 protsenti valijatest. Ossinovski iseloomustas seda toetusprotsenti sõnaga "kehva".

Ta selgitas, et sotside toetus on ilmselt langenud Eesti 200 ja roheliste tõttu, kes esitasid petitsiooni perekonnaseaduse muutmiseks. Mõlemad erakonnad kasutasid ära sotside aeglaset reageerimist sellele küsimusele.

"Eriti tänapäeva poliitikas see otsuste vastuvõtmise välp on marulühike, kui sa jääd kaheks nädalaks tukkuma, siis konkurendid kasutavad seda sinu vastu ära," sõnas ta.

Samas lisas Ossinovski, et erakond töötab oma usaldusväärsuse taastamise nimel ning tema hinnangul see ka õnnestub.

Venekeelsed valijad EKRE poolt hääletada ei tohiks

Kuna Mart Helme väljaütlemised on saanud kõlapinda ka venekeelses meedias, siis vaatamata sellele usub Ossinovski, et see EKRE valijaskonda vene keelt kõnelevate inimeste seas ei kasvata.

"Mul on siiski suur usk oma kaaskodanikesse venekeelse kogukonna seas, et nad siiski erakonna, kes tegelikult suhtub suure ebasümpaatia ja tülgastusega kõikidesse vähemustesse ja sealhulgas ka venekeelsetesse elanikesse, et nad tema poolt siiski ei hääleta" ütles Ossinovski.

Ta selgitas, et usub, et inimesed on siiski piisavalt targad ja nad ei anna oma häält parteile, kes vähemusi ei salli.