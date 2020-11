Trump süüdistab Bidenit valimispettuses

Häälte lugemine kestab veel mitmes osariigis, kuid juba on president Donald Trumpi kampaania astunud juriidilisi samme, sest nende hinnangul on toimunud valimispettus. Joe Bideni kampaania valmistub vaidlustega võitlemiseks, paludes valijatelt annetusi.

President Donald Trumpi kampaania on alustanud kohtuvaidlusi juba mitmes osariigis. Neist kõige teravam on olukord Pennsylvanias, kus soovitakse tühistada ajapikendus, mille järgi arvestatakse ka need valimispäeval posti pandud sedelid, mis jõuavad kohale kolm päeva hiljem. Samuti on osariigi vabariiklased palunud föderaalkohtul peatada häälte lugemine võtmetähtsusega Philadelphia äärelinnas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA presidendi poeg Eric Trump ütles, et demokraadid teavad, et ainus viis,

kuidas nad saavad need valimised võita, on petta Pennsylvanias. "Me oleme seda näinud esimesest päevast saati. Leidsime hääletussedelid drenaažikraavidest, nad ei luba meie vaatlejaid valimisjaoskondadesse," ütles Trump.



USA presidendi isiklik advokaat Rudy Giuliani lisas, et mitte ühelgi vabariiklasel pole olnud võimalik näha ühtegi posti teel saadetud sedelit. "Nii palju, kui meie teame, siis võidi need saata Marsilt," ütles Giuliani.

Üle riigi toimusid ka erinevad meeleavaldused, kus nõuti nii väidetava valimispettuse lõpetamist kui ka kõikide häälte ülelugemist.

"Ma hääletasin Pennsylvanias. Mu eemalviibija hääletussedel ei saabunud, nii et ma sõitsin sinna valimispäeval kohale. Parem oleks, kui nad loeksid kõik hääled kokku, sest minu oma on üks nendest. Ma arvan, et Biden võidab Pennsylvanias," ütles üks valijas Pennsylvanias.

Pennsylvania justiitsminister Josh Shapiro ütles, et kumbki kandidaat ei tohiks kuulutada end osariigi võitjaks enne, kui kõik seaduslikult antud hääled on loetud.

"Kõik soovivad tulemusi teada. Parim, mida saame praegu teha, on tagada, et tulemus oleks täpne ja kõik seaduslikud hääled saaksid loetud. See on täpselt see, mis praegu siin Pennsylvanias toimub," lausus Shapiro.

Michiganis tahab Trumpi kampaania peatada eemalviibija hääletussedelite lugemise. Nende hinnangul rikkusid kohalikud valimisametnikud seadust, sest tööga mindi edasi, kuigi mõlema erakonna vaatlejaid polnud kohal.

Georgias soovitakse kohtuniku kinnitust, et valimispäeval pärast kella seitset õhtul saabunud hääletussedeleid ei loeta. Kaebuse järgi nägi vabariiklaste vaatleja, kuidas hiljem saabunud sedelid segati õigel ajal tulnute hulka.