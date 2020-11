Biden kogus üldvõiduks vajaliku häälte arvu Pennsylvanias. Võit Pennsylvanias annab Bidenile juurde 20 valjameest, mis tähendab, et kokku on Bidenil enam kui võiduks vajamineva 270 valijamehe hääle, teatasid CNN ja AP.

CNN-i ja AP andmeid kinnitas ka BBC, kes teatas, et Biden on kogunud 273 valijamehe hääle. AP andmetel, kes on Bideni võitjaks märkinud ka Arizonas, on Bidenil valijamehi nüüd 284.

AP teatas lisaks, et Biden võitis ka Nevada osariigis, mis tõstab Bideni valijameeste arvu 290-ni.

Biden sai võidust teada oma kodus Delaware`is ning ta astub veel laupäeva jooksul rahva ette, teatas CNN. Bideni kampaaniameekond teatas, et Biden astub rahva ette Delaware`i osariigis Wilmingtonis kell 8 õhtul kohaliku aja järgi, see on Eesti aja järgi kell 3 ööl vastu pühapäeva. Koos Bideniga astub üles ka Kamala Harris.

Biden teatas pärast valimisvõidu teadet tehtud avalduses, et aeg on jätta selja taha viha ja karm retoorika ning ühineda üheks rahvaks.

"Ma võtan au ja alandlikkusega vastu Ameerika rahva poolt mulle ja asepresidendiks valitud Harrisele antud usalduse. Ületades enneolematud takistused, tuli rekordarv ameeriklasi hääletama. Tõestades, et demokraatia tuksub sügaval Ameerika südames," kirjutas Biden.

"Nüüd, kui kampaania on läbi, on aeg jätta selja taha viha ja karm retoorika ning ühineda rahvana. Aeg on Ameerikal ühineda. Ja paraneda. Me oleme Ameerika Ühendriigid. Ja ei ole midagi, millega me hakkama ei saaks, kui me teeme seda koos," ütles Biden.

Asepresidendina ametisse astuv Kamala Harris teatas sotsiaalmeedias, et need valimised näitasid, milline on Ameerika tegelik vaim ja tahe selle eest võidelda. "Palju tööd seisab ees. Alustame nüüd," ütles Harris.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It's about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let's get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Biden astub ametisse järgmise aasta 20. jaanuaril. Asepresidendiks saab Kamala Harris, kes on USA ajaloos esimene naissoost ja esimene mustanahaline asepresident.

Trumpist sai esimene ametisolev USA president alates 1992. aastast, keda ei valitud ametisse tagasi. Toona kaotas valimised George H.W. Bush.

JOE BIDEN DEFEATS PRESIDENT DONALD TRUMP



The Associated Press declares Joe Biden the winner of a grueling campaign for the American presidency. He will lead a polarized nation through a historic collision of health, economic and social crises. #APracecall pic.twitter.com/lInwqjX3PB — The Associated Press (@AP) November 7, 2020

Obama: Bidenit ootavad enneolematud raskused

Endine USA president Barack Obama teatas oma avalduses, et tal on väga uhke tunne soovida õnne järgmisele presidendile Joe Bidenile ja tema abikaasale.

"Me oleme õnnega koos, et Joe Biden sobib presidendils suurepäraselt ja käitub vastavalt juba praegu. Sest et kui ta jaanuaris astub Valgesse Majja, ootavad teda ees erakordsed raskused, mida pole olnud ühelgi USA presidendil: märatsev pandeemia, ebavõrdsed majandus ja õigussüsteem, demokraatia, mis on ohus, ning kliimaprobleemid," kirjutas Obama sotsiaalmeedias.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Endine president Bill Clinton ütles, et Ameerika on rääkinud ja demokraatia võitnud. "Nüüd on meil valitud president ja asepresident, kes teenivad meid kõiki ja ühendavad meid," märkis Clinton.

America has spoken and democracy has won. Now we have a President-Elect and Vice President-Elect who will serve all of us and bring us all together. Congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on your momentous victory! — Bill Clinton (@BillClinton) November 7, 2020

Aastal 2016 presidendivalimistel Trumpile kaotanud Hillary Clinton nimetas Bideni ja Harrise võitu ajalooliseks.