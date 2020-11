Stoicescu sõnul on Bidenil presidendina välispoliitikas asju, mida ta enam muuta ei saa, näiteks ei hakka ta Iisraelis USA saatkonda tagasi kolima Tel Avivi, kuid osa asju Bideni ametiajal kindlasti muutub.

"Mida Biden ei tee, ta ei vii rohkem USA sõjaväelasi Euroopast koju, ta saab Trumpist paremini aru, et tegelikult on neil on väga tugev roll Euroopa kaitses. Võib-olla tuuakse neid isegi juurde," märkis Stoicescu.

Stoicescu hinnangul jätkab Biden karmi liini Hiina suunal. "Kindlasti ei muutu Hiina poliitika, sest Hiinast on saanud väga-väga tugev vastane USA-le globaalselt, mitte enam ainult Aasia piirkonnas. See on paratamatu ülesanne – ükskõik, kes Valges Majas ei istuks, ta peab Hiinaga rinda pistma," lausus ta.

Siseriiklikult teeb Biden seda, mida ta pärast valimisvõidu uudist ütles: temast saab kogu Ameerika president, ütles Stoicescu. "Tema sõnum oli väga tugev: minust saab kogu Ameerika rahva president. Ja see on just see, mida Ameerika rahvas vajab – presidenti, kes rahva taas liimib kokku, ühendab. Seda on liiga palju lõhestatud ja sellel on olnud väga negatiivsed tagajärjed nii riigisiseselt kui üle maailma, kus me näeme USA autoriteedi teatud langust isegi tänu president Trumpi tegevusele," rääkis Stoicescu.

Stoicescu sõnul jääb praegu veel õhku küsimus, kas Trump oskab väärikalt kaotada. "Siin on kaks persooni: tema abikaasa ja vanem tütar, ma väga loodan, et nad suudavad teda veenda, et tuleb osata väärikalt kaotada," märkis Stoicescu.