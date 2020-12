"Nad on asunud seda püüdlema. See on kindlasti Ameerika Ühendriikide jaoks julgeolekuoht praegu ja tulevikus," ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees Milley Pentagoni hiljutist raportit ajalehe The Wall Street Journal korraldatud seminaril kommenteerides.

Selle kohaselt investeerib Hiina Rahvavabariik oma majanduskasvule toetudes sõjalise võimekuse suurendamisse, et saavutada 15 aasta pärast pariteetsus USA-ga ning olla 2050. aastaks võimeline sõjalises konflikti korral Ühendriike võitma, rääkis Milley.

Kindrali sõnul peab USA enda kaitsmiseks tugevneva Hiina vastu arendama oma majanduslikku ja sõjalist võimekust. "Me ei taha, et suurriikide konkurents muutuks suurriikide sõjaks. See oleks katastroof," märkis Milley.

USA relvajõudude juht rääkis, et Ühendriigid peavad valmistuma kaitseks ja rünnakuks ka kosmoses ning küberruumis, seda eriti Hiina ja Venemaa vastu, mis mõlemad arendavad oma sõjalist võimekust neis sfäärides.

Milley kommentaarid kajastavad president Donald Trumpi administratsioonis laialt levinud seisukohti, mille põhjal on USA tugevdanud oma survet Hiinale kaubanduspiirangute, sanktsioonide ja alles äsja välja kuulutatud viisakeeldudega. Sõjaliselt on Trumpi administratsioon laiendanud oma tegevust Vaikse ookeani Aasia-poolses osas navigatsioonivabaduse kaitseks, mis sisuliselt tähendab Hiina territoriaalsete pretensioonide ohjeldamist seal regioonis.

USA riiklik luurekoordinaator John Ratcliffe kirjutas eelmisel nädalal WSJ-s avaldatud arvamusloos, et Hiina kujutab USA-le suurimat julgeolekuohtu: "Kui ma saan Ameerika rahvale edastada ühe sõnumi, siis see on, et täna kujutab Ameerikale suurimat ohtu Hiina Rahvavabariik, mis on ka alates Teisest maailmasõjast suurim oht maailma vabadusele ja demokraatiale."

Kindral Milley märkis oma esinemises ära ka Pentagoni septembris avaldatud raportis toodud hinnangu, et Hiina võib järgmise kümnendiga kahekordistada oma tuumarelvade arsenali.

The Wall Street Journalil ei õnnestunud saada koheselt Hiina ametlikku kommentaari, kuid leht lisas, et varasemalt on Peking kinnitanud, et arendab oma sõjaväge rahumeelsete kavatustega.