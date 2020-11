Biden lubas võidukõnes ameeriklased taas ühendada

"Ameerikas on aeg ravima hakata," ütles Biden toetajatele oma kodulinnas, Delaware'i osariigis asuvas Wilmingtonis.

"Ma luban olla president, kes ei taha mitte lõhestada, vaid ühendada," ütles Biden.

Biden ulatas käe ka pettunud Trumpi valijatele: "Nad ei ole meie vaenlased. Nad on ameeriklased." "Las see demoniseerimise ajastu Ameerikas lõpeb nüüd," lisas ta.

"Ma tahtsin seda ametit, et taastada Ameerika hing, et ehitada üles selle riigi selgroog, keskklass, ja muuta Ameerika maailmas taas lugupeetavaks," ütles Biden.

Barack Obama endine asepresident Biden tänas iseäranis mustanahalisi ameeriklasi, viidates nende rollile oma valimisvõidus.

Bideni juhatas sisse tema asepresidendikandidaat Kamala Harris, kes on USA-s esimene nii kõrgesse ametisse pääsenud naine ja esimene mustanahaline asepresident.

"Sõbrad, selle riigi rahvas on kõnelenud. Nad on andnud meile selge võidu, veenva võidu," ütles Biden.

Biden kogus võiduks vajaminevad 270 valijamehe hääled pärast tulemuste selgumist Pennsylvania osariigis.

Trump pole olnud nõus veel võitu tunnistama ja on lubanud vaidlustada häältelugemise tulemused mitmes osariigis kohtus.

Bideni valimisvõit ei saabunud mitte niivõrd poliitilise idoloogia najal, vaid üritades koguda toetust arvamusele, et Trump kujutab endast eksistentsiaalset ohtu USA demokraatiale, kirjutas Associated Press. Tundub, et see strateegia osutus efektiivseks oluliste võitude saavutamisel Michigani ja Wisconsini osariikides, samuti Pennsylvanias, kus Trump 2016. aastal võitis Hillary Clintonit.

Salateenistus on juba tugevdanud turvamulli presidendiks valitud Bideni ümber, kes vannutatakse ametisse 20. jaanuaril.

Biden on 77 eluaastaga ka vanim Valgesse Majja valitud kandidaat. Ta on riigipeaks üritanud pürgida kahel korral ka varem.