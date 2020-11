Trump vallandas kaitseminister Mark Esperi

"Mark Esperiga on kõik. Ma tahan tänada teda tema teenistuse eest," ütles Trump, teatades, et määras kaitseministri kohusetäitjaks riikliku terroritõrjekeskuse praeguse juhi ja endise eriüksuste ohvitseri Christopher Milleri.

Esper on Trumpi ametiaja neljas Pentagoni juht. Kuusteist kuud ametis olnud Esper püüdis hoida poliitiliselt madalat profiili, viies samal ajal läbi fundamentaalseid uuendusi kaitseministeeriumi tohutus bürokraatiaaparaadis ja kujundades ümber Ühendriikide kaitseprioriteete maailmas, fookusega eelkõige Hiinast lähtuval ohul.

Kuid president Trumpi on vihastanud endise kaitseministri vastumeelsus kasutada föderaalvägesid tsiviilrahutuste mahasurumiseks ja aeglus vägede väljatoomisel Afganistanist, kus vägivald täie hooga jätkub.

Trumpi samm, mida paljud siseringist prognoosisid, tulid siiski šokina vaid nädal pärast valimiskaotust demokraat Joe Bidenile ja vaid 10 nädalat enne Valgest Majast lahkumist.

See on veelgi vähendanud ta turvatunnet riigis, kus Trump on keeldunud valimistulemusi tunnistamast ja tõotanud need kohtus enda kasuks kallutada.

Miller on teeninud sõjaväes 31 aastat, muu hulgas ka eriüksuste koosseisus 2001. ja 2003. aastal.

Errumineku järel on nõustanud valitsust salaoperatsioonide ja luure alal. Aastail 2018-2019 oli ta Valge Maja nõunik terroritõrje ja riikideüleste ohtude alal ning kaitseministri asetäitja erioperatsioonide alal.

Augustis nimetati ta riikliku terroritõrjekeskuse ülemaks.