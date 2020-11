Põhiseaduse muudatuse ettepaneku tegi parlamendile justiitsministerJudit Varga, kelle sõnul "peab põhiseadus garanteerima, et lapsed saaksid kasvada vastavalt Ungari kultuuri kristlikele põhimõtetele". Samuti lisas ta, et "perekonna aluseks on abielu, kus naine on ema ja mees on isa, vahendab Reuters.

Veel seisab ettepanekus, et Ungari kaitseb, et lapsed saaksid end identifitseerida selle sooga, millega nad sündinud on. See oleks järjekordne Ungari valitsuse kampaania, mis on suunatud transsooliste vastu.

Orbani rahvuslik partei Fidesz ja tema poliitiline liitlane kristlik demokraatlik partei valmistuvad 2022. aasta valimisteks. Viimasel aastal on nende populaarsus vähenenud seoses koroonaviiruse pandeemiaga ja sellest tingitud majanduslangusega. Sellest johtuvalt on aga aina enam kuulda LGBT-vastast retoorikat.

Ungari LGBT kogukond on aina enam mures, et poliitiline surve nende vastu üha suureneb, mis on otseselt seotud 2022. aasta valimistega. Mais juba keelati seaduslik soovahetus, mis tegi transsoolistele võimatuks oma sugu ja nime ametlikes dokumentides oma sooidentideedile vastavaks muuta.

Inimõiguslaste sõnul teeb see transsoolised haavatavaks võimalikule diskrimineerimisele tööhõives, eluaseme leidmisel ja ligipääsus teenustele.